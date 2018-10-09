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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дегтярев: «На ЧМ-2018 не было ксенофобии. А наши футболисты унизили человека за разрез глаз»

    Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    8-го октября футболисты устроили драку в московской «Кофемании» с работником Минпромторга Денисом Паком. В СМИ распространена версия о том, что игроки «Зенита» и «Краснодара» оскорбили мужчину азиатской внешности на расистской почве.

    «Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и, соответственно, все, кто в этом деле замешан, – Кокорин, Мамаев и их сообщники – должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.

    Вероятные расистские высказывания – отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА – «Стоп расизм». Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам – никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.

    А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России.

    Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз – это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину – дисквалификацию.

    Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола», – сказал Дегтярев.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек. Клубы планируют расторгнуть контракты с игроками, РФС может выдать им пожизненную дисквалификации, а адвокат оценивает их поступок на семь лет лишения свободы. Больше подробностей – в материале «Бомбардира».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Чемпионат

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    09.10.2018 22:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 12:13

      Вероятные расистские высказывания... И это говорит депутат Госдумы! А я все ломал голову, почему у нас законы такие го-енные принимаются? Та же пенсионная реформа, интересно как он голосовал, предполагаю - "ЗА", причем обеими руками. Второй за отсутствущего товарища. Ему бы в Госдеп к пиндосам или к диким бриттам. Это там все на хайли-лайкли построено.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 октября 2018, 00:01

      Да какой там расизм ?
      Им в их состоянии по фигу кого дубасить было.
      Попался Пак, досталось Паку.Гайсин вообще в сторонке стоял, так и ему прилетело.Белоруса до этого чуть вообще не замесили.
      Тут дело не в ксенофобии и расизме, а в отсутствии мозгов у двух ч(м)удаков-переростков.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Вот оно чё Михалыч 10 октября 2018, 04:59

      Чё это не в курсах ?Оптоть, а когда других долбили, оскорбления не звучали ? Тоже расизм по твоему ? Думать всё таки иногда надо и не смешивать одно понятие с обыкновенным долбоэбизмом.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Вот оно чё Михалыч 10 октября 2018, 07:07

      То что стульями бросались это лишь слухи ..которые выплюнули чтоб и штраф по больше и шума ))пока нету уверенности что так и было .. наказание следует! Если я так же побью человека мне дадут срок , а они что . пусть наказывают по всей строгости

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 октября 2018, 22:25

      а с фига ли по линии спорт организаций?они что,на поле его оскорбили и избили?если замешан расизм,пилите им статью за разжигание

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 октября 2018, 22:18

      Правильно.Мочить этих козлов.Пусть едут в Сирию. И там играют на минном поле.

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > за ЦСКА с 1980г 10 октября 2018, 12:15

      Ты сам там бывал, а может в Афгане? Я там 2 года отбабахал, и вот таких, писаришек штабных, не приемлю.

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