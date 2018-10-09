Дегтярев: «На ЧМ-2018 не было ксенофобии. А наши футболисты унизили человека за разрез глаз»

Вероятные расистские высказывания... И это говорит депутат Госдумы! А я все ломал голову, почему у нас законы такие го-енные принимаются? Та же пенсионная реформа, интересно как он голосовал, предполагаю - "ЗА", причем обеими руками. Второй за отсутствущего товарища. Ему бы в Госдеп к пиндосам или к диким бриттам. Это там все на хайли-лайкли построено.
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
8-го октября футболисты устроили драку в московской «Кофемании» с работником Минпромторга Денисом Паком. В СМИ распространена версия о том, что игроки «Зенита» и «Краснодара» оскорбили мужчину азиатской внешности на расистской почве.
«Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и, соответственно, все, кто в этом деле замешан, – Кокорин, Мамаев и их сообщники – должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.
Вероятные расистские высказывания – отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА – «Стоп расизм». Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам – никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.
А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России.
Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз – это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину – дисквалификацию.
Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола», – сказал Дегтярев.
Вчера Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек. Клубы планируют расторгнуть контракты с игроками, РФС может выдать им пожизненную дисквалификации, а адвокат оценивает их поступок на семь лет лишения свободы. Больше подробностей – в материале «Бомбардира».
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву