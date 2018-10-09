Погба оплатит стоимость чемпионских перстней для игроков заявки сборной Франции на ЧМ-2018

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заплатит за изготовление 23-х перстней для чемпионской заявки сборной Франции на чемпионате мира-2018.

По данным Le Parisien, проект долгое время обсуждался на уровне Федерации футбола страны, но не был согласован. Сегодня утром 25-летний Погба сообщил партнерам, что возьмет стоимость изготовления украшений на себя.

FFF при этом потратит 10 тысяч евро на доставку перстней футболистам.

Сообщается, что украшения будут выполнены в цветах французского флага.

Традиция чемпионских перстней распространена в американских соревнованиях по баскетболу, хоккею, американскому футболу и бейсболу.