Погба оплатит стоимость чемпионских перстней для игроков заявки сборной Франции на ЧМ-2018

Погба показушник, "как так без перстней", подумал он. Тем более, там все с ума сходят бо баскетболу, а там эта тема с перстнями закреплена официально.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заплатит за изготовление 23-х перстней для чемпионской заявки сборной Франции на чемпионате мира-2018.
По данным Le Parisien, проект долгое время обсуждался на уровне Федерации футбола страны, но не был согласован. Сегодня утром 25-летний Погба сообщил партнерам, что возьмет стоимость изготовления украшений на себя.
FFF при этом потратит 10 тысяч евро на доставку перстней футболистам.
Сообщается, что украшения будут выполнены в цветах французского флага.
Традиция чемпионских перстней распространена в американских соревнованиях по баскетболу, хоккею, американскому футболу и бейсболу.