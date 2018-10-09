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    Какой вы футболист?

    Погба оплатит стоимость чемпионских перстней для игроков заявки сборной Франции на ЧМ-2018

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заплатит за изготовление 23-х перстней для чемпионской заявки сборной Франции на чемпионате мира-2018.

    По данным Le Parisien, проект долгое время обсуждался на уровне Федерации футбола страны, но не был согласован. Сегодня утром 25-летний Погба сообщил партнерам, что возьмет стоимость изготовления украшений на себя.

    FFF при этом потратит 10 тысяч евро на доставку перстней футболистам.

    Сообщается, что украшения будут выполнены в цветах французского флага.

    Традиция чемпионских перстней распространена в американских соревнованиях по баскетболу, хоккею, американскому футболу и бейсболу.

    Источник: Le Parisien

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    09.10.2018 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 08:37

      Погба показушник, "как так без перстней", подумал он. Тем более, там все с ума сходят бо баскетболу, а там эта тема с перстнями закреплена официально.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 октября 2018, 00:42

      проще всех в одно место вызвать и бухла на 10 косарей затарить

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