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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Первый тренер Кокорина: «Жалко, что Саша в 27 лет закончил с футболом. Разве можно было предположить, что он станет таким?»

    Валерий Стафeров, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделился мнением о скандале с участием братьев и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, всe равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что всe так получилось.

    Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще, хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлечeнным, влюблeнным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это всe, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг.

    Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся… И сразу же эта история. Сложно что-то сказать», — сказал Стафeров.

    По последней информации, «Зенит» и «Краснодар» хотят расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым. Полная картина ситуации – в материале «Бомбардира».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Чемпионат

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    09.10.2018 21:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:04

      Все будет зависеть от их срока.

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 13:43

      ФК Петухи

      0
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 9 октября 2018, 22:25

      Прикол будет когда шумиха утихнет. Если ни наш клуб, так какой-нибудь импортный их прибтит. Вон Еременко играет))

      0
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 9 октября 2018, 22:21

      как сказал один мой друг: Ничё, за какую нибудь колонию еще погоняет)

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 9 октября 2018, 22:03

      жалко у пчелки в попке, а тут п и з д и ть надо было больше, чтоб всю дурь выбить

      0
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 9 октября 2018, 21:59

      Тренер! В жопу надо было меньше целовать этого дауна! У него на рыле написано - ублюдок без мозгов, олигофрен! Херово ты тренировал и учил этого отморозка!

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 9 октября 2018, 21:39

      За хулиганку не посадят .Будет штраф , ну может часов 300 работ. Если РПЛ исключит поедут в Китай или Эмираты в С. Аравию их там за большие деньги с удовольствием примут.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 октября 2018, 21:28

      Почему закончить? Он же не учителем в школе нравственности работает.Не посадят(не посадят),так будет и дальше голы забивать.Как слесарь работал,сел,вышел,дальше слесарит

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > андрей андреев 9 октября 2018, 21:39

      С большим футболом закончил, ни кому он больше не нужен в России, и в других нормальных клубах...Казахстан их удел

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ufos73 10 октября 2018, 17:52

      Урал уже готов взять)))

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      Рейтинг: +527

      трениришко 9 октября 2018, 21:20

      можно было

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 октября 2018, 21:14

      пусть в Анжи играют. Там всё равно денег нет,не забалуют,а мозги вправить могут.

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