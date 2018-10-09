Первый тренер Кокорина: «Жалко, что Саша в 27 лет закончил с футболом. Разве можно было предположить, что он станет таким?»

Валерий Стафeров, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделился мнением о скандале с участием братьев и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, всe равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что всe так получилось.



Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще, хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлечeнным, влюблeнным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это всe, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг.



Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся… И сразу же эта история. Сложно что-то сказать», — сказал Стафeров.

По последней информации, «Зенит» и «Краснодар» хотят расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым. Полная картина ситуации – в материале «Бомбардира».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву