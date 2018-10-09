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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Пака: «Кокорин и Мамаев не пытались принести извинения»

    Геннадий Удунян, адвокат чиновника Дениса Пака, прокомментировал ситуацию с избиением своего клиента Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    Инцидент произошел вчера в московском заведении «Кофемания». По информации Минпромторга – учреждения, в котором работает Пак – футболисты «Зенита» и «Краснодара» также подрались с генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

    «Никто из них за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинения», – сказал Удунян.

    Ранее адвокат исключил возможность примирения сторон во избежание судебного процесса.

    Сообщалось, что вчера футболисты поучаствовали в еще одной драке. Полная хроника – на «Бомбардире».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: RT

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    09.10.2018 21:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:01

      Им сейчас не до этого ,они сочиняют легенду.

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 9 октября 2018, 22:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не нужно истерик, успокойтесь! Парни виноваты, это Россия!!! Чиновники особенно в наше время последнее быдло!!!

      -5
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 > valdemar47 9 октября 2018, 22:36

      Точно, Мамаев и Какорин защитники обездоленных. Да их в депутаты нужно выбрать))

      5
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 9 октября 2018, 21:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вы народ и козлы продажные. Когда чиновники простых людей унижают это хорошо.. А когда козлам врезали по морде вы их защищаете..

      -6
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Crazy78 9 октября 2018, 22:13

      Жаль, что тебя там в кафе не было...глядишь бы сейчас такое не писал!

      7
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 > Crazy78 9 октября 2018, 22:35

      А «козлам» врезали именно за народ, или быдло показало свою натуру? Паша с Сашей за народ заступались как робингуды?))

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Crazy78 9 октября 2018, 23:09

      С чиновниками спорные вопросы нужно решать не в кафе, а в ринге или на татами.

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      Рейтинг: +288

      фантоци > Crazy78 9 октября 2018, 23:39

      Сам ты **** козел,такой же как эти два петуха

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      Рейтинг: +2546

      Челнинец > Crazy78 10 октября 2018, 00:00

      надеюсь следующим кого они отпинают -будешь ты, потом посмотрим как ты запоешь!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 октября 2018, 21:54

      попали на деньги

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 октября 2018, 21:52

      Такие персонажи зачастую вообще не понимают, "а собственно чё все так разоряются?"

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 9 октября 2018, 21:40

      Какой-то странный адвокат. Изначально исключил возможность примирения сторон, теперь хочет извинений? Ежику понятно, что исключение возможности примирения сторон дает зеленый свет разбирательству,судебному процессу и избежать его не получится. Надо или сразу договариваться в соответствии со ст. 25 УПК РФ или стоять на своем - не бил, не наезжал.......и Шпака не брал.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Persona_non_Grata 9 октября 2018, 23:36

      Признать и не осознавать свою вину-разные вещи. Это уголовка, признание не означает осознание вины. Вину надо еще доказать, поскольку обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ст. 49 Конституции РФ). Более того, никто не обязан свидетельствовать против себя самого (ст. 51). Вот когда докажут в суде вину, тогда можно и раскаиваться. А пока позиция Фогса. Есть свежий пример с бывшим МО Сердюковым. Ст. 51 и досвидос. Нынче генеральный директор в Ростехнологиях.

      0
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Persona_non_Grata 10 октября 2018, 09:16

      Логика заявления адвоката противоречива и не поддается объяснению, поскольку построена исключительно на юридической казуистике. Я к тому, что есть здравый смысл, которого придерживаются все адекватные люди. Как можно избежать судебного процесса исключив примирение сторон? Не возможно одновременно служить Богу и мамоне. Здесь одно из 2-х: вы или крестик снимите или трусы наденьте!

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Persona_non_Grata 10 октября 2018, 18:08

      Никто не говорит о примирении, окромя адвоката констатировавшего сей факт. Я о том, что не возможно избежать судебного процесса, если нет примирения сторон. Читай ниже: "Ранее адвокат исключил возможность примирения сторон во избежание судебного процесса". Я только об этом и не более.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Persona_non_Grata 10 октября 2018, 20:42

      Лады!

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      Рейтинг: +11331

      alp 9 октября 2018, 21:25

      еще не вечер... будут рыдать в камеру и молить о пощаде... и это надо показать по всем каналам

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 9 октября 2018, 21:19

      щас эти мажорики придут в себя и начнется торг.. а те, на кого они напоролись люди не бедные и статусные.. придется отдать много , а то в тюрьме то с ними нежно обращаться не будут..

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 октября 2018, 21:09

      Извиниться,значит признать себя виновным.Посмотрим как это дело повернёт их адвокат

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 9 октября 2018, 20:59

      я думаю Пак с адвокатом больше ждут когда им принесут деньги а не извенения

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 октября 2018, 21:24

      Они и так не бедствуют, а тут такое резонансное дело и пиар. Как бы не получилось по -Жванецкому для этих шалунишек --- арест, суд, Сибирь...

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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ > Project Бабангида 10 октября 2018, 05:15

      Посмотрим на развитие событий, но думаю, что не тот случай и не те люди, когда можно будет договориться.

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