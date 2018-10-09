Адвокат Пака: «Кокорин и Мамаев не пытались принести извинения»

Им сейчас не до этого ,они сочиняют легенду.
Геннадий Удунян, адвокат чиновника Дениса Пака, прокомментировал ситуацию с избиением своего клиента Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Инцидент произошел вчера в московском заведении «Кофемания». По информации Минпромторга – учреждения, в котором работает Пак – футболисты «Зенита» и «Краснодара» также подрались с генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
«Никто из них за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинения», – сказал Удунян.
Ранее адвокат исключил возможность примирения сторон во избежание судебного процесса.
Сообщалось, что вчера футболисты поучаствовали в еще одной драке. Полная хроника – на «Бомбардире».
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву