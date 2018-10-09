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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В татуировках Мамаева нашли гомосексуализм: «Придется ли отвечать за это в тюрьме — вопрос открытый»

    Эксперт по тюремным наколкам Николай Егоров оценил татуировки полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Если все же мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со «словарем тату», то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью.

    Но вообще вся «крылатая» символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь, сексуальным меньшинствам, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти «красоты» на теле в тюрьме — вопрос открытый», – цитирует Егорова «Московский комсомолец».

    Напомним, вчера Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин избили как минимум троих человек. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «побои». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: «Московский комсомолец»

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    09.10.2018 20:25
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:54

      Позорище.

      5
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 10 октября 2018, 14:44

      -Машенька, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
      -Врачом!
      -А ты, Петенька?
      -Милицейским
      -А ты, Коленька?
      -Экспертом по тюремным наколкам!

      1
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      Рейтинг: +67523

      portero 10 октября 2018, 12:43

      с деньгами и там жить можно, также бухать будет

      2
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 10 октября 2018, 08:29

      нарисуют теперь коко и мамаю гребень во всю спину))))

      1
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 10 октября 2018, 02:55

      Там что то нашли? я такие татухи всегда воспринимал как какую то школьную парту и найти там какой то смысл не видел реальным!

      5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 октября 2018, 23:54

      А я то думал, что пару месяцев все новости про Нурмугамедова будут...но у страны есть свои "герои".

      8
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > Kulimen 10 октября 2018, 02:54

      ты просто забыл о хайпе)

      0
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 9 октября 2018, 23:48

      Все пиз*** бомбардир в восторге, неделю всю ленту поносом будет заливать

      5
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      Рейтинг: +65

      Tutmos 9 октября 2018, 23:34

      Пусть подмываются на зоне их уже ждут.

      0
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 9 октября 2018, 22:50

      Всю ***** собрали? Бомбардир превратился в желтуху ссаную

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 9 октября 2018, 22:49

      Ну хорош угарать уже)

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