В татуировках Мамаева нашли гомосексуализм: «Придется ли отвечать за это в тюрьме — вопрос открытый»

Эксперт по тюремным наколкам Николай Егоров оценил татуировки полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Если все же мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со «словарем тату», то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью.

Но вообще вся «крылатая» символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь, сексуальным меньшинствам, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти «красоты» на теле в тюрьме — вопрос открытый», – цитирует Егорова «Московский комсомолец».

Напомним, вчера Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин избили как минимум троих человек. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «побои». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву