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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мать избитого Кокориным и Мамаевым водителя: «Сын чувствует себя плохо. Слава богу, что мозги целы»

    Мать Виталия Соловчука, избитого нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, рассказала о самочувствии сына.

    Инцидент произошел утром 8 октября. После случившегося 33-летнего белоруса с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа доставили в больницу имени С.П. Боткина в Москве. Соловчук – водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    «Сын в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо. Слава Богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять – доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.

    Все случилось с 8 до 9 утра, не знаю, кто вызывал полицию и скорую. Они начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто. Сын просто вышел посмотреть, поцарапана машина или нет. Она стоит 30 тысяч долларов или больше.

    И это было даже не замечание. Если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону! А потом кто-то стал бить Виталия, кто-то – машину», – сказала Раиса Ивановна Соловчук.

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    Источник: TUT.by

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    09.10.2018 18:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11331

      alp 9 октября 2018, 20:01

      хорошего сына воспитала. Не трус и бился с кучей ублюдков.. одного даже удачно отоварил..

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 октября 2018, 19:52

      Заплатят милиончик другой и голова не будет болеть

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:49

      Мозги ему деньги заказчика поправили. Скоро очухается и начнет все отрицать.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 19:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что это за водитель который отвечает за безопасность ведущей первого канала которому отвешали два футболиста я понимаю если бы они были боксерами или бандитами кто то очень хочет ослабить Зенит и Краснодар

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Garrincha58 9 октября 2018, 19:46

      Я знаю,кто это :Кокорин и Мамаев.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Garrincha58 9 октября 2018, 20:27

      Он водитель а не телохранитель....и ребята то спорсмены а не какието там забулдыги ...и не двоё их там было......да плюс ещё известные на всю страну люди....могли наооборот повернуть и сделать водилу виновным еслиб не последующий дальше случай с чиновником.....

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 октября 2018, 19:43

      Здоровья жертве произвола футбольных миллионеров. Пару-тройку миллионов по суду,для восстановления утраченного здоровья,и компенсации за поруганную честь и достоинство хватило бы,я думаю.Но как на это суд посмотрит,это ещё вопрос.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:32

      А это точно были Кокорин и Мамаев, или на дорогую компенсацию выклянчиваете?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 9 октября 2018, 19:22

      Ну, личному водителю мозги не так что бы позарез. Главное - живой.

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 > Grey33 9 октября 2018, 21:45

      Похоже у тебя они отсутствуют.

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 9 октября 2018, 19:11

      Взыскать с этих ... двухлетнюю зарплату в пользу пострадавших. Мне кажется, будет справедливо. Это помимо суда!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > edw7777 9 октября 2018, 19:32

      Помимо суда возможно только подаяние!

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > edw7777 9 октября 2018, 19:39

      а чего двухлетнюю зарплату??? почему не десятилетнюю???

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > FENIX-SL 9 октября 2018, 19:45

      Вам пока ему нечего предъявить.А вот его оппонентов мы в двух видео посмотрели.Омерзительное это зрелище-стая молодых шакалов,особенно младший Головин.

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 > _Marqella_ 9 октября 2018, 19:56

      Ну это я так, к примеру. Все-таки 7 млн долларов с каждого.

      -1
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      Рейтинг: +128

      kamyartem > FENIX-SL 9 октября 2018, 20:07

      ага! Только посадили бы да и все. И действительно ни кто не узнал бы ни чего! Обыкновенных людей бывает сажают за превышение самообороны, даже когда не убил ни кого.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > FENIX-SL 9 октября 2018, 20:30

      Чиновники тоже все разные.....как и в любой другой профессии....футболисты к примеру тоже не все как Кокорин....

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      Рейтинг: +128

      kamyartem > FENIX-SL 9 октября 2018, 21:16

      Попади это в СМИ раньше чем откупились бы, было бы то же самое, а возможно и хуже, так как чиновник у народа в наше время мало жалости испытывает, резонанс возможно еще больше был бы, а написал я в ответ про обратную сторону, что если были бы в этой ситуации и с той стороны обычные люди и от этого и надо всем отталкиваться, а то был бы не был бы.... В этой ситуации футболисты медийные личности и резонанс тут не от чиновника, а от них. Чуваки в Монако без всяких чиновников и избиений тогда резонанс вызвали

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