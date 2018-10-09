Мать избитого Кокориным и Мамаевым водителя: «Сын чувствует себя плохо. Слава богу, что мозги целы»

Мать Виталия Соловчука, избитого нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, рассказала о самочувствии сына.

Инцидент произошел утром 8 октября. После случившегося 33-летнего белоруса с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа доставили в больницу имени С.П. Боткина в Москве. Соловчук – водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

«Сын в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо. Слава Богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять – доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.

Все случилось с 8 до 9 утра, не знаю, кто вызывал полицию и скорую. Они начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто. Сын просто вышел посмотреть, поцарапана машина или нет. Она стоит 30 тысяч долларов или больше.

И это было даже не замечание. Если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону! А потом кто-то стал бить Виталия, кто-то – машину», – сказала Раиса Ивановна Соловчук.

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