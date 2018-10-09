Отказ «Реала» купить Азара, Кейна и Салаха мог повлиять на решение Зидана покинуть клуб

Стала известна еще одна возможная причина ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

Президент мадридцев Флорентино Перес очень хотел видеть в команде нападающего «ПСЖ» Неймара, в то время как специалист рекомендовал к покупке в летнее трансферное окно полузащитника «Челси» Эдена Азара, форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Несмотря на пожелания француза, правление «Реала» в конечном счете наложило вето на переход всех трех футболистов. В итоге Зидан ушел в отставку через несколько дней после победы мадридцев в финале Лиги чемпионов-2017/18.