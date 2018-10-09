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    Какой вы футболист?

    Отказ «Реала» купить Азара, Кейна и Салаха мог повлиять на решение Зидана покинуть клуб

    Стала известна еще одна возможная причина ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

    Президент мадридцев Флорентино Перес очень хотел видеть в команде нападающего «ПСЖ» Неймара, в то время как специалист рекомендовал к покупке в летнее трансферное окно полузащитника «Челси» Эдена Азара, форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Несмотря на пожелания француза, правление «Реала» в конечном счете наложило вето на переход всех трех футболистов. В итоге Зидан ушел в отставку через несколько дней после победы мадридцев в финале Лиги чемпионов-2017/18.

    Источник: Tribalfootball

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    09.10.2018 17:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      purdil-8888 10 октября 2018, 09:50

      Зидан может стать тренером чемпиона Италии "Ювентуса

      0
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 октября 2018, 18:01

      эх...

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 9 октября 2018, 17:29

      Надо Зизу обратно, срочно!!!

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