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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Букмекеры: Кокорин и Мамаев получат условный срок

    Одна из букмекерских контор России открыла прием ставок на первый приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    Самым вероятным исходом является условный срок.

    8 октября Кокорин и Мамаев избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого игроки с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала», нанеся ему черепно-мозговую травму.

    Больше информации по ставкам можно найти в нашем телеграме: t-do.ru/bets_are_made

    Источник: Телеграм-канал «Ставки сделаны»

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    09.10.2018 17:00
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:37

      Условный срок их ничему не научит.

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 9 октября 2018, 21:44

      Обоих уродов отлучить от футбола.
      По закону -как для всех - им, - тюрьма
      Если будет по-другому, то поднимем всю страну.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 9 октября 2018, 21:24

      Судья поставит на самый большой коэффициент и вынесет решение соответственно

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      Рейтинг: +2087

      upiter622 9 октября 2018, 20:09

      Если посадят,то ждите новую футбольную команду ЗЕКИ!)))

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 9 октября 2018, 19:29

      15 суток дадут-а надо годик !

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 9 октября 2018, 18:43

      С таким резонансом ,думаю посадят,год поселений,месяцев через 8 выпустят за примерное

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 9 октября 2018, 18:36

      Если дадут условный, у нас нет закона, пойду куплю пистолет тогда для таких уродов.

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 9 октября 2018, 18:23

      Почему им пи...ей никто не дал они футболисты а не бойцы UFC

      3
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      Рейтинг: +51

      Rept4 > спартач-тверь 9 октября 2018, 18:52

      они толпой нападают на одного

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      Рейтинг: +575

      Mark68 9 октября 2018, 17:53

      ...Хамство и Беспредел надо наказывать!!! Или на общих основаниях : сизо-суд-колония. Или..: суд- полное возмещение материального ущерба - морального ущерба-оплата лечения потерпевших - оплата реабилитации потерпевших-если понадобится! дальнейшее содержание потерпевших - исправительные работы-дисквалификация полная и длительная(если снова нарушат, то продление)

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      Рейтинг: +3136

      m40 9 октября 2018, 17:37

      Реально конечно не сядут. Но огромный штраф клубам, моральный ущерб пострадавшим, исправительные работы на много дней и бойкот всех команд- было бы нормально.

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      Рейтинг: +35

      sergey63reg > m40 9 октября 2018, 17:45

      Лучше бы посадили, чтоб другим неповадно было...

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      Рейтинг: +3136

      m40 > sergey63reg 9 октября 2018, 17:48

      Думаю, больше проку было бы заставить их выполнять какие-нибудь работы, причем не пару дней- в хосписе ухаживать за смертельно больными например. Чтобы игроки увидели жизнь с другой стороны. Тогда может наступит переоценка ценностей. А тюрьма скорее озлобит

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      Рейтинг: +35

      sergey63reg > m40 9 октября 2018, 17:50

      У каждого свой взгляд и свое мнение

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      Рейтинг: +772

      FCTB > m40 9 октября 2018, 18:06

      Клубам??? Это глупо. Давай сейчас тогда будут игроки всех клубов ходить и избивать прохожих, за них же клуб заплатит, а им ни чего не будет. Вот разрыв контракта и игроки при этом выплачивают ущерб клубу за разрыв конракта и пострадавшим ущерб. И еще придумать наказание.
      Наказание должен понести игрок, а не клуб. Игрок плевать хотел на команду у него контракт.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > FCTB 9 октября 2018, 18:14

      А причем наказание клубам? Игроки виноваты- им и расхлебывать. Неплохо бы и с них содрать неустойку в пользу клубов за нанесение ущерба- я про это писал. По нормальному, в контрактах такие вещи должны быть прописаны. И не надо утрировать- у других игроков ума поболее должно быть. А созданная шумиха и реальное наказание, каким бы оно ни было, должно вправить мозги тем, кто не так умен.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > ZenitGunner 9 октября 2018, 20:08

      Да ни за что. Я же уже ниже поправил- штраф с игроков в пользу клубов за нанесение репутационного ущерба. ..Вот раздражает когда кто то желает возразить, не прочитав всю ветку дискуссии.

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