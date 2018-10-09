Букмекеры: Кокорин и Мамаев получат условный срок

Одна из букмекерских контор России открыла прием ставок на первый приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Самым вероятным исходом является условный срок.

8 октября Кокорин и Мамаев избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого игроки с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала», нанеся ему черепно-мозговую травму.

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