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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жена Мамаева: «Я не подавала на развод»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана опровергла сообщения, что сегодня подала на развод с футболистом.

    Вчера хавбек краснодарцев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали участниками скандального инцидента, после чего в СМИ появилась информация, что девушка подала заявление на развод.

    – Можете опровергнуть эту информацию?

    – Я не подавала на развод!

    Как сообщалось ранее, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Спорт-Экспресс

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    09.10.2018 16:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:30

      Так и запишем :"не подавала ,не принимала ,не содействовала...".

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 октября 2018, 20:03

      Бомбардир зачем вы свою же информацию опровергает??????????????

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 9 октября 2018, 17:51

      свист какой то процентов на 50...щас все кому не лень будут пиариться...фу...

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 октября 2018, 17:42

      Девушку уже успели обхаять и заклеймить. А она не при делах.
      Балбесы.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 9 октября 2018, 17:17

      блин ну и название, это как в пародии где Кикроков и Басков пытаются вернуть свою фанатку и Фил говорит - "Я не трогал писю козла...." Сорян, но почему-то мне показались схожими этот заголовок и его фраза)))))))))))

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 октября 2018, 17:16

      пистуй к Гордону на ТВ, а нам пох.)))

      2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 9 октября 2018, 17:12

      В этой ситуации меня огорчает, что сми в погоне за "лайками" начнут придумывать новые истории. Вместо того чтобы сажать за репосты, сажали бы за клевету!

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      Рейтинг: +1096

      ZAITZEFF2011 9 октября 2018, 16:57

      Написали бы лучше как школы футбольные функционируют или как ветераны клубов живут нищие. А тут только сплетни разносят. Желтая пресса этот Бомбардир однако.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 октября 2018, 16:55

      Ну вот и одно опровержение есть. Молодец, Алана!

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 9 октября 2018, 16:53

      Бл... Скандалы, интриги, расследования... И фейки. Тонны фейков. И всё это вбрасывает в инет, как гумно на вентилятор. И с радостью публикуется сотнями сайтов. А кости Коке и Моке не перемыли только ленивые ж*пы и слоупоки... бАмбАрдИр хватит всё это публиковать.

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      Рейтинг: +3414

      AZ > Mr Rikko 9 октября 2018, 16:55

      не мешай... недофутбошлюшки должны получить по полной... Если это не будет оповещаться, опять все спустят на тормозах

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > AZ 9 октября 2018, 16:58

      Едрить, можно подумать, я как то помешаю.) Вот прям написал "АСТАНВИТЕСЬ!" и все такие раз! и перестали... XDDD Здесь дело не в наказании этих двух "уникумов", а в том, что все сейчас на этом будут хайпить... А этих накажут... Куда они теперь... С подводной лодки то...

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Mr Rikko 9 октября 2018, 17:03

      Какие наахер фейки и сплетни....видео очевидно всё показывает ...да свидетили имеются вполне адекватные люди...так что это просто новости....а то что их много так они мидийные люди......и должны были понимать что если что начудят будет это везде...в каждой газете на каждом канале

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > slavutiq70 9 октября 2018, 17:08

      Какие фейки? Ну, допустим, про развод. Ну, допустим, про аренду вагона, его разгром и выпитое под чистую бухло. Я думаю, скоро еще что-нибудь фейковое выползет. Да, факт драк есть. А вот остальное, что будет крутиться вокруг этого - это пища для желтющей прессы.

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