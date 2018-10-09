Жена Мамаева: «Я не подавала на развод»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана опровергла сообщения, что сегодня подала на развод с футболистом.

Вчера хавбек краснодарцев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали участниками скандального инцидента, после чего в СМИ появилась информация, что девушка подала заявление на развод.

– Можете опровергнуть эту информацию?

– Я не подавала на развод!

Как сообщалось ранее, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева