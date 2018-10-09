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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Доренко: «Кокорин с Мамаевым – презренные ушлепки. И ответить им придется за весь негатив сразу»

    Российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко критично высказался по поводу скандального инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлeпки. И отвечать надо.

    Но также очевидно и то, что ответить им придeтся за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и ваще...

    Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?» – написал Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига».

    Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал »Расстрига»

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    09.10.2018 16:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:25

      Чушь несет Сергей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 9 октября 2018, 19:34

      Доренко! А почем нынче бумага?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 октября 2018, 19:01

      Доренко, та ещё лицемерная шкура, сначала гасил Путина, а теперь жопу лижет, ещё высказывается насчёт моральных и этических норм...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 октября 2018, 17:26

      Эх Серёжа, Петров и Боширов, тоже они.
      А Кенеди слышал ?То то.
      Они может и египетскую пирамиду того..
      Ну ты понял......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 октября 2018, 17:03

      Доренко тоже поехавший!!Все в одну кучу смешал!!

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 октября 2018, 16:50

      ВСЕ ДОЗВОЛЕННОСТЬ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ВОТ ИХ ПРОБЛЕМА ВОВРЕМЯ РЕМНЯ НИ КТО НЕ ДАЛ

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 9 октября 2018, 16:42

      Как справедливо заметил горбатый, "Кабаки и бабы доведут до цугундера".

      7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Grey33 9 октября 2018, 17:24

      ты как никогда прав...

      1
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