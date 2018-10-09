Доренко: «Кокорин с Мамаевым – презренные ушлепки. И ответить им придется за весь негатив сразу»

Российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко критично высказался по поводу скандального инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлeпки. И отвечать надо.

Но также очевидно и то, что ответить им придeтся за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и ваще...

Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?» – написал Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига».

Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева