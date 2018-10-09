Из музея школы Кокорина убрали стенд, посвященный футболисту

Из музея школы №4 города Валуйки Белгородской области, где учился нападающий «Зенита» Александр Кокорин, убрали стенд, посвященный футболисту. В учебном заведении пояснили, что композицию с форвардом пока не планируют показывать детям.

«Я видел эти видео с побоищами. Я в шоке, мне неприятно за своего земляка. После результатов следствия мы решим, место ли Кокорину в школьном музее», – сказал руководитель аппарата администрации Валуек Алексей Климов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 октября, Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева