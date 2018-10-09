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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Из музея школы Кокорина убрали стенд, посвященный футболисту

    Из музея школы №4 города Валуйки Белгородской области, где учился нападающий «Зенита» Александр Кокорин, убрали стенд, посвященный футболисту. В учебном заведении пояснили, что композицию с форвардом пока не планируют показывать детям.

    «Я видел эти видео с побоищами. Я в шоке, мне неприятно за своего земляка. После результатов следствия мы решим, место ли Кокорину в школьном музее», – сказал руководитель аппарата администрации Валуек Алексей Климов.

    Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 октября, Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: RT

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    09.10.2018 16:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:21

      И правильно сделали.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 октября 2018, 19:48

      "Они позорят нашу школу и славят Родину трудом".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2018, 19:27

      чё паритесь передайте на зону там тоже есть свой замечательный музей . В ШКОЛЕ УЧИЛСЯ----- НА ЗОНЕ СРОК МОТАЛ!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 октября 2018, 19:08

      Видео он видел, но решение прииет после вердикта суда, прям совок, истина истиной, но посмотрим, что скажет партия...

      1
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      Рейтинг: +43

      anspb.ru 9 октября 2018, 17:38

      А есть новость про стенд Мамаева в его школе?

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      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > anspb.ru 9 октября 2018, 19:49

      Его учитель физкультуры едва вспомнил.

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 9 октября 2018, 17:26

      ))

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 9 октября 2018, 17:12

      Бомбардир,осталось только вам убрать его фото из рекламы бк Леон на вашем сайте. А то глаза мазолит

      2
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 9 октября 2018, 16:49

      это стратегический и экономический просчёт! после такого пиара , паломничество школоты было гарантированно .

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 октября 2018, 16:48

      Конечно же Кокорен именно после этой новости все осознает и воскликнет "что же я наделал , как я мог" .

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > hevbn 28 9 октября 2018, 16:52

      Ага...и заржёт...

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      Рейтинг: +8093

      nik55 > hevbn 28 9 октября 2018, 16:59

      и уйдет в монастырь

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 октября 2018, 16:46

      Так надо другой стендик быстренько соорудить: "Он позорит нашу школу, наш город и наш футбол!"

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