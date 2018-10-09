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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style во время избиения чиновника Пака

    Телеграм-канал Mash сообщил некоторые подробности избиения нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания».

    Инцидент произошел а понедельник, 8 октября. За несколько часов до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style [композиция южнокорейского исполнителя PSY], а до этого обозвали мужика «каким-то китайцем», так что подтекст очевиден.

    Пак от этого пришел в бешенство, чудовищно обиделся и на допросе четко дал понять, что с рук им это не сойдет», – сообщает Mash.

    Ранее адвокат Пака исключил досудебное соглашение с игроками, назвав произошедшее хулиганством по мотивам расовой неприязни.

    Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    09.10.2018 16:13
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:19

      Они похоже уже не соображали что делают.

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 9 октября 2018, 19:53

      Ничуть не оправдываю этих охамевших футболистов,но есть вопрос.Если бы на месте высокопоставленного чиновника оказался рядовой обыватель,была бы такая же шумиха?

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 9 октября 2018, 19:40

      Обоих отправить играть в Корею в футбол, лучше в Северную, потом и поглядим на их гам гам стайл)

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 9 октября 2018, 19:40

      Они точно под алкоголем были? Экспертизу бы провести

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 9 октября 2018, 19:38

      Запретить им играть в российском чемпионате! Пусть едут за рубеж и там себя проявляют.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 9 октября 2018, 18:48

      А быть китайцем оскорбительно? Интересно а китайцы теперь могут подать на Пака в суд по расовому признаку?))))) а попали парни конечно знатно что тут скажешь. Кокора дурачок только травму вылечил мог играть а теперь будет хз чем заниматься.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 октября 2018, 18:03

      Вот идиоты же? так попасть... я буду рад если им жестко прилетит, не условка и штраф в недельную зп, а либо срок. либо отстранение от футбола, или пусть хотя бы выгонят их в какой пфл играть

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 9 октября 2018, 17:56

      креативные пацаны...щас пусть разучивают блатной шансон...

      4
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 9 октября 2018, 17:47

      Только одного не пойму.Чиновникам на нас можно плевать и вытворять беспредел можно.а как получили ответу , сразу жаловаться

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      Рейтинг: +38

      Space001 9 октября 2018, 17:27

      два чебурека. надеюсь, их посадят

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