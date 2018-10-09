Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style во время избиения чиновника Пака

Телеграм-канал Mash сообщил некоторые подробности избиения нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания».

Инцидент произошел а понедельник, 8 октября. За несколько часов до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style [композиция южнокорейского исполнителя PSY], а до этого обозвали мужика «каким-то китайцем», так что подтекст очевиден.

Пак от этого пришел в бешенство, чудовищно обиделся и на допросе четко дал понять, что с рук им это не сойдет», – сообщает Mash.

Ранее адвокат Пака исключил досудебное соглашение с игроками, назвав произошедшее хулиганством по мотивам расовой неприязни.

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