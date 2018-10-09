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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Профсоюз футболистов готов оказать юридическую помощь Кокорину и Мамаеву

    Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) готов юридически помочь нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, ставшими участниками скандального инцидента. Об этом сообщил генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

    По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «За этой ситуацией мы, безусловно, следим. По-моему, санкции от клуба – это не самое страшное, поскольку речь идет о возбуждении уголовного дела. Поэтому ребята нажили себе немало проблем. Если им понадобится какая-то помощь от нас, мы всегда готовы помочь, потому что юридическая служба профсоюза не разделяет футболистов. Но на данную ситуацию я смотрю с сожалением: все то, что сделали летом игроки нашей сборной, вернув любовь к футболу и к игрокам, может быть перечеркнуто такими выходками.

    Роль профсоюза в этой ситуации минимальна, поскольку это уже уголовные дела, а не какие-то споры с клубом. Это уже нефутбольная плоскость, и нужны другие юристы и адвокаты. Но как я уже сказал, мы им всегда готовы помочь, они к нам могут всегда обратиться.

    Мамаев и Кокорин пускают свой талант на ветер. Они одни из наших ярких игроков и по умению, и по технике. Да, звезды всегда имеют тяжелый характер, но тут дело в стиле поведения, поскольку тут из раза в раз происходит одно и то же», – сказал Зотов.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: ТАСС

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    09.10.2018 15:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:04

      Какая уж тут помощь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 9 октября 2018, 20:19

      им психологическая помощь нужна, а не юридическая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 9 октября 2018, 19:28

      Решили пропиариться? если нет то вы такие же моральные уроды...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 18:11

      Сушите сухари и передачу будете носить, помощники...

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2018, 17:25

      и нечего их защищать и сюсюкаться пусть отвечают по полной программе эти ушлёпки

      7
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 октября 2018, 17:16

      Журналисты просто заполнили информационный вакуум между 10 и 11 турами, все новости про этих двух дибилов, писать только больше неочем

      0
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      Рейтинг: +115

      яцык 9 октября 2018, 17:12

      какая помощь этим козлам. только сухари

      4
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 9 октября 2018, 16:53

      А если бы они убили кого нибудь,тоже помогали бы?

      3
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      Рейтинг: +702

      19element87 9 октября 2018, 16:44

      нашли кого защищать...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 октября 2018, 16:43

      Неужели без изнасилования проводницы обошлось? Так не интересно...

      0
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