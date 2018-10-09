Профсоюз футболистов готов оказать юридическую помощь Кокорину и Мамаеву

Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) готов юридически помочь нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, ставшими участниками скандального инцидента. Об этом сообщил генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«За этой ситуацией мы, безусловно, следим. По-моему, санкции от клуба – это не самое страшное, поскольку речь идет о возбуждении уголовного дела. Поэтому ребята нажили себе немало проблем. Если им понадобится какая-то помощь от нас, мы всегда готовы помочь, потому что юридическая служба профсоюза не разделяет футболистов. Но на данную ситуацию я смотрю с сожалением: все то, что сделали летом игроки нашей сборной, вернув любовь к футболу и к игрокам, может быть перечеркнуто такими выходками.

Роль профсоюза в этой ситуации минимальна, поскольку это уже уголовные дела, а не какие-то споры с клубом. Это уже нефутбольная плоскость, и нужны другие юристы и адвокаты. Но как я уже сказал, мы им всегда готовы помочь, они к нам могут всегда обратиться.

Мамаев и Кокорин пускают свой талант на ветер. Они одни из наших ярких игроков и по умению, и по технике. Да, звезды всегда имеют тяжелый характер, но тут дело в стиле поведения, поскольку тут из раза в раз происходит одно и то же», – сказал Зотов.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева