«Мутко против»: «В инциденте с Кокориным участвовал младший брат форварда Кирилл. Несколько месяцев назад его с позором выгнали из ВУЗа»

​​По информации телеграм-канала «Мутко против», одним из участников скандального инцидента с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал младший брат форварда петербуржцев Кирилл Кокорин.

По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Полиция установила личность еще одного участника бригады Кокоринских и Мамаевских: вместе с парнями был и 19-летний Кирилл Кокорин – младший брат нашего героя. Именно его машина была припаркована рядом с мерседесом Виталия Соловчука. С этого то и начался конфликт.

Кстати младшего брата Кокорина несколько месяцев назад с позором выгнали из ВУЗа – он постоянно прогуливал занятия, а все закончилось тем, что он принес поддельную справку о болезни.

Самое клевое, что Кирилл пару месяцев ныкался от деканата и делал все, чтобы его не смогли уведомить об отчислении. Однако в конце концов находчивый ВУЗ отправил ему приказ прямо на домашний адрес», – сообщает «Мутко против».

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