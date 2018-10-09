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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Мутко против»: «В инциденте с Кокориным участвовал младший брат форварда Кирилл. Несколько месяцев назад его с позором выгнали из ВУЗа»

    ​​По информации телеграм-канала «Мутко против», одним из участников скандального инцидента с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал младший брат форварда петербуржцев Кирилл Кокорин.

    По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Полиция установила личность еще одного участника бригады Кокоринских и Мамаевских: вместе с парнями был и 19-летний Кирилл Кокорин – младший брат нашего героя. Именно его машина была припаркована рядом с мерседесом Виталия Соловчука. С этого то и начался конфликт.

    Кстати младшего брата Кокорина несколько месяцев назад с позором выгнали из ВУЗа – он постоянно прогуливал занятия, а все закончилось тем, что он принес поддельную справку о болезни.

    Самое клевое, что Кирилл пару месяцев ныкался от деканата и делал все, чтобы его не смогли уведомить об отчислении. Однако в конце концов находчивый ВУЗ отправил ему приказ прямо на домашний адрес», – сообщает «Мутко против».

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал »Мутко против»

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    09.10.2018 15:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Firs75 10 октября 2018, 16:24

      почему не на меня напали я бы в больничку в реанимацию положил бы на месяца 2 3 если они крутые такие

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 15:55

      Всех кто участвовал в этой банде, надо привлечь к ответу.

      4
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 9 октября 2018, 21:31

      10 лет дружбы! А вы как хотели!? Кто то празднует 100 хет трик в ЛЧ, кто то юбилейную награду лучшему футболисту, ну а у нас все по-старому ни голов ни наград только дружба, чистая искренняя НАВСЕГДА))) Интересно а их в камеру в одну посадят?)))))

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 9 октября 2018, 20:56

      Этот дрыщ лупоглазый тоже в футболе пробовал силы. Но раз говорят об универе, значит, как футболист он полный ноль. Кстати, что за универ-то?

      2
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 9 октября 2018, 15:40

      Давно я так не смеялся по поводу прочитанного " Кирилл пару месяцев ныкался от деканата и делал все, чтобы его не смогли уведомить об отчислении. Однако в конце концов находчивый ВУЗ отправил ему приказ прямо на домашний адрес». На хер он нужен деканату. Придет за документами в отдел кадров, там его и уведомят.

      4
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 9 октября 2018, 15:21

      Этот п...к - полноценный фигурант дела должен быть. Он там вые...ся больше остальных, что в кафе, что на улице

      9
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 октября 2018, 15:18

      МуДко от Коко уже откат получил !(((

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 октября 2018, 15:18

      Семейственность,традиции..блин.как это теперь называется-то?
      А!
      Кумовство.Хреновое такое кумовство..

      3
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      Рейтинг: +11331

      alp 9 октября 2018, 15:17

      то есь, мамаев не знал, что обнимается с братом своего друга.... нуда нуда...

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