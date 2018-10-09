Лебедев: «Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Теперь это подсудимые, виновники уголовного дела»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал скандальный инцидент, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Тот общественный резонанс, который поднялся, не позволит замять это дело. Уже сейчас, забегая вперед, можно сказать, что футболисты Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы этих футболистов не увидим, будут подсудимые Кокорин и Мамаев, будут виновники уголовного дела.

Не понимаю, откуда ребята нахватались звезд. Их поведение бросает тень на Российский футбольный союз, на клубы, которые они представляют. Мы боремся, чтобы российский спорт был образцом для подражания среди молодежи, а тут такие инциденты. Думаю, меры будут самые строгие со стороны клубов, а уголовное дело будет доведено до логического окончания в виде судебного процесса.

Считаю, это определенный вызов со стороны Кокорина и Мамаева в адрес российского общества. Это не первый их поступок, и каждый раз им всe сходит с рук. Чувство безнаказанности и вседозволенности, видимо, сложило в их голове впечатление, что они футболисты и им всe можно. Они футболисты не самые лучшие – ни Кокорин, ни Мамаев на поле особо не блистали, даже в сборную России не входят. Да, в своих клубах играют неплохо, но Кокорин время от времени, а Мамаев – игрок среднего уровня», – сказал Лебедев.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева