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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лебедев: «Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Теперь это подсудимые, виновники уголовного дела»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал скандальный инцидент, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Тот общественный резонанс, который поднялся, не позволит замять это дело. Уже сейчас, забегая вперед, можно сказать, что футболисты Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы этих футболистов не увидим, будут подсудимые Кокорин и Мамаев, будут виновники уголовного дела.

    Не понимаю, откуда ребята нахватались звезд. Их поведение бросает тень на Российский футбольный союз, на клубы, которые они представляют. Мы боремся, чтобы российский спорт был образцом для подражания среди молодежи, а тут такие инциденты. Думаю, меры будут самые строгие со стороны клубов, а уголовное дело будет доведено до логического окончания в виде судебного процесса.

    Считаю, это определенный вызов со стороны Кокорина и Мамаева в адрес российского общества. Это не первый их поступок, и каждый раз им всe сходит с рук. Чувство безнаказанности и вседозволенности, видимо, сложило в их голове впечатление, что они футболисты и им всe можно. Они футболисты не самые лучшие – ни Кокорин, ни Мамаев на поле особо не блистали, даже в сборную России не входят. Да, в своих клубах играют неплохо, но Кокорин время от времени, а Мамаев – игрок среднего уровня», – сказал Лебедев.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Р-Спорт

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    09.10.2018 14:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +288

      Cнег 9 октября 2018, 20:33

      Полностью поддержу сообщение ivan-football-fan . Ещё хочется сказать:
      раньше, уверен, за такие проступки этим двум сходило с рук, неважно, вместе или нет они были в эпизоде. Сейчас пострадал чиновник< у которого денег достаточно для того< чтобы рассмеяться им в рожи, когда будут предлагать лимон за обратку заявы в полицию. Мозги после футбольного интерната, таки, не стали взрослыми, мужскими. Позор. Деградация.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:37

      Во мля, внук юриста проявился! Не он ли заказчик?

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 октября 2018, 15:48

      По поводу своего однопартийца Слуцкого не хочет такой же обширный и гневный комментарий дать этот член исполкома? У того проблем с УК РФ гораздо больше и общественный резонанс не меньше был, но его дела чего-то были быстро замяты. У самих рыло в навозе, а еще и нравственно-обличительные спичи толкает.

      1
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 9 октября 2018, 15:35

      Не надо за всю футбольную общественность говорить. Я таких полномочий по поводу на что смотреть и когда, Лебедеву не давал.

      0
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      Рейтинг: +142

      vavanze 9 октября 2018, 15:26

      Как Дзюбиньо теперь жить будет!?

      0
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      Рейтинг: +636

      somn 9 октября 2018, 15:16

      А Жириновский их оправдывает! На Лебедева можно в суд подавать за клевету, он кто, судья? Развели бодягу, аж про Сирию забыли. Дебилы!

      1
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 9 октября 2018, 15:16

      Назначая такие зарплаты игрокам, клубам нужно учить игроков этими деньгами распоряжаться. Это как обезьяне гранату давать!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 октября 2018, 15:16

      чинушку не забудьте поддержать...

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 октября 2018, 15:14

      Раньше все хотели нефтяниками стать, стоматологами, олигархами... Сейчас проще быть футболистами: в начале карьеры нужно повкалывать, дождаться жирного контракта с Зенитом, отсидеть на лавке 5 лет и потом не напрягаясь доигрывать в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 октября 2018, 15:09

      Да без тебя всё...(

      МиниЖирик,лучше следи ,чтобы Папа на сцене больше не падал,падал..ь..

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