РПЛ: «Считаем, Кокорин и Мамаев должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!»

РПЛ выступила с заявлением касательно инцидента, участниками которого стали нападающий «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, Российская Премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.

Этот поступок бросает тень не только на славные имена «Зенита» и «Краснодара», но и на весь российский футбол.

Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» – говорится в заявлении лиги.

В понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева