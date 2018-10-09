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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РПЛ: «Считаем, Кокорин и Мамаев должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!»

    РПЛ выступила с заявлением касательно инцидента, участниками которого стали нападающий «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

    «После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, Российская Премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.

    Этот поступок бросает тень не только на славные имена «Зенита» и «Краснодара», но и на весь российский футбол.

    Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» – говорится в заявлении лиги.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: РПЛ

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    09.10.2018 14:45
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 15:49

      Должны понести? Но понесут ли заслуженное наказание?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 18:07

      Пожизненная дисквалификация, следствие, суд, Сибирь...

      2
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 9 октября 2018, 15:49

      Безнаказанность порождает беззаконие... По этому и ведут себя все так...

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 9 октября 2018, 15:24

      То есть получается, что таким футболистам как Кантона, Балотелли, Бартон, Рой Кин, Патрик Вийера, Тевес и еще с десяток других не место в футболе? Не перегибайте, господа фэпээльники. Среди вас тоже не мало неадекватов, но вы же сидите на своих местах. Наказать нужно, необходимо. Даже отстранить от выступлений в РПЛ на год нужно. Но пожизненно отстранять от футбола вам права никто не давал. Вспомните историю про Кантона. Отбыл наказание, не играл год, а вернувшись в МЮ стал лидером команды. И, кстати, не одна зона не сделала из преступника человека. Неоспоримая статистика.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > neveldomha 9 октября 2018, 15:37

      Ну ты и сравнил,Кантона,Кин,Вийера,и наши олухи,зона то может и не сделала из преступника человека,но что ж теперь,не сажать никого,кто это заслужил?

      4
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Asbjorn 9 октября 2018, 15:41

      Обязательные работы, огромные штрафы, общественное порицание. Отлучение от футбола на определенный срок. Если тот же Кокорин любит футбол, он обязательно вернется. Если нет, то сравнение с Кантоной и в правду глупость.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Asbjorn 9 октября 2018, 15:49

      Можно было бы на пару месяцев для разнообразия поместить их в тюрягу.
      Отвечая на вопрос журналиста о том, изменилась ли его жизнь после двухмесячной отсидки в тюрьме Джоуи Бартон сказал:
      Я почувствовал, что такое настоящая жизнь. Как футболист ты оторван от неё, но заключение – это суровая реальность. Перед тем, как отбыть срок, меня мучали настоящие боли в животе. Мои одноклубники рассуждали о том, куда они отправятся в отпуск, в Майями или в Дубаи. А я сидел перед ними в раздевалке и говорил, что должен отправиться в тюрьму. К тому моменту я зарабатывал 75 000 фунтов в неделю, а в тюрьме в моём распоряжении было всего 7,50 фунтов на семь дней.
      И на что Вы тратили свои 7,50 фунтов?
      На консервы, лапшу, чай, кофе и всё такое. Я до сих пор об этом вспоминаю, когда держу в руках 5-фунтовую купюру. Для других футболистов это всего лишь бумажка.

      Только это английская тюрьма.

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      Рейтинг: +112

      mamont14 > neveldomha 9 октября 2018, 15:49

      Ты че то не ведаешь что говоришь, мозгами бог явно не одарил, после такого заканчивают с футболом навсегда.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > neveldomha 9 октября 2018, 15:51

      вот то то и оно,уедет к примеру кокорин на колонию поселения,а ему каждый день грев(пардон за сленг)кидать будут,и будет он там горя не знать,охране дал,в общак кинул,кому надо тоже дал и весь день на жопе сидишь и виноград кушаешь

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > neveldomha 9 октября 2018, 17:09

      Гаскойна в списке нет...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > neveldomha 9 октября 2018, 21:57

      Обязательные работы говоришь?
      Т.е. для кого-то за удар в ухо - тюрьма, а кому-то за избиение двух человек обязательные работы?
      Существует закон и давай будем его придерживаться.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 октября 2018, 15:24

      Ну вот и намечается показательная порка...о чём я и говорил ранее...

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 октября 2018, 15:22

      Уважаемые господа редакторы Бомбардира !!! Вчера на фоне хихи и хаха, и даже прозвучавшего антисимитизма на вашем этом сайте со стороны отдельных участников Бомбардира, я выразил своё мнение, что мне стыдно и за Какорина с Мамаевым, и за эту драку, и за этот гнусный антисемитизм и за не серьёзность реакции руководителей Бомбардира, за её неадекватность тому трагизму, который мы все пережили. Это наша беда, когда твари надругиваются, а все вокруг смеются. Так вот, господа редакторы, вы мою реплику вчера удалили, потому что, я там не хихикал, как многие. Объясните здесь, почему вы вчера вмешались и удалили мои слова ? Это ваша система. Мы собираемся здесь, на этом сайте, ровно для того, чтобы обсудить спортивную часть футбола, и не более. Вы же плодите всякий мусор и сплетни. А там где нужно осудить негодяев, вы прячитесь в кусты. Вот сегодня, когда после молчанки, все инстанции разразились гневом, вы открыли этой информации все двери, а вчера вы надсмехались над жертвами. Вам должно быть стыдно. Но вы ребята коньюнктуры, и вам опять всё сойдёт с рук. Всё, что произошло с Мамаевым и Кокориным, в этом есть и ваша вина, и вы должны об этом знать.

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      Рейтинг: +636

      somn 9 октября 2018, 15:22

      Как отвлечь народ от роста цен, от пенсионной реформы: подкинуть им свежатинки в виде двух дурачков. Довести обоих до соплей, а потом помиловать. Это в стиле наших дней. И главное, народ-то хавает!

      0
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      Рейтинг: +112

      mamont14 > somn 9 октября 2018, 15:50

      Ну ты и больной.

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ 9 октября 2018, 15:09

      То что не посадя,т это одназначно....))

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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 > _Marqella_ 9 октября 2018, 15:17

      Согласен) А так хотелось бы не правда ли?)))

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > ZEVS71 9 октября 2018, 15:24

      Ну не знаю, поступки конечно отвратительные, но скорей всего больше нет, чем да.. Нет культуры пития, не ведают что творят..Есть большое сожаление, что потеряем хорошего футболиста Кокорина..))

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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 > _Marqella_ 9 октября 2018, 15:26

      Перед законом должны быть все равны. Но наш закон такой, что кто больше причинил вреда тот и виноват. А степень вины доказывают в суде

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > _Marqella_ 9 октября 2018, 15:38

      Что же вы никак не догоните - в данной ситуации всем выгодно громко отреагировать (даже Песков уже комментарии даёт)! Влепят, думаю, года два минимум, затем, возможно, через год по УДО отпустят! ...и будет ему счастье...играть во дворе с мальчишками...

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > Старикан 9 октября 2018, 15:42

      Максимум, условное наказание...)) в нашей стране не посадят...))

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > _Marqella_ 9 октября 2018, 15:44

      Для показухи в своё время даже Васильеву посадили!

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      Рейтинг: +112

      mamont14 > _Marqella_ 9 октября 2018, 15:51

      Он уже не футболист, а тварь которую надо выгнать и выпороть, зажравшиеся скотина, а мамаев этот конченый урод. Я надеюсь в футболе мы их больше не увидим. Это позор. Да урода - два друга.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 9 октября 2018, 15:05

      Не знаю посадят их или не посадят но как футболисты они кончились....если и будут играть то в каком нибудь захудалом клубе.....и уважение болел они потели окончательно это точно....

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 9 октября 2018, 15:03

      Выступать с заявлением, открытые письма писать.........это мы умеем, а вот заняться сборной и её конкретными игроками это нам не надо. Мало погуляли Кокорин с Мамаевым в Европе, надо ещё и в столице покуралесить. В былые времена не брали в сборную только за то, что курил, а сейчас пьяные на тренировке или на лавке запасных в порядке вещей.

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