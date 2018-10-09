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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глава РФС – о Кокорине и Мамаеве: «Закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание»

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выступил с заявлением по поводу инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В понедельник, 8 октября, в СМИ появилась информация об избиении футболистами и их друзьями чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеен.

    Чуть позже стало известно, что незадолго до происшествия в кафе Кокорин и Мамаев со своей компанией напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание футболистам по поводу того, что они пинали автомобили и облокачивались на них.

    «Прежде всего хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание. Уверен, что МВД проведeт компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего. Такие случаи бросают тень на наш футбол. РФС, наша сборная старались сделать всe, чтобы заслужить уважение и любовь болельщиков. На каждой нашей игре мы видим забитые стадионы, чувствуем поддержку людей. Мы знаем, что сейчас в сборной собраны достойные игроки. Мы очень внимательно подходим к отбору в команду, нам нужны не только отличные спортсмены, но и люди, разделяющие наши ценности. Они любят футбол, настоящие профессионалы, уважают болельщиков, занимаются благотворительностью. При этом члены сборной — живые люди, могут пойти куда-то отдохнуть, но понимают, что имеют публичный статус, что за ними следят миллионы, что на них равняются дети», – сказал Алаев.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Чемпионат

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    09.10.2018 12:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:50

      Закон что дышло ,куда повернешь туда и вышло.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 октября 2018, 15:58

      Вот когда понесут наказание, тогда и можно будет сказать что закон один для всех...

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 9 октября 2018, 15:11

      И для Навального тоже? Или все таки не один для всех? Вы уж определитесь с высказываниями товарищ начальник...

      1
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      Рейтинг: +591

      klimovich 9 октября 2018, 14:41

      Нет, закон-то может и один, только применяется он как-то по разному. Однако, тут парням этот факт не поможет. Крыша у них уже не то, что в пути, а прошла его большую часть. Отвесить стулом человеку, на чьих авто ездит избранный царь - это конец.

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 октября 2018, 13:58

      взять биту и переломать им ноги чтоб знали свое место и еще и другим будет не повадно

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 9 октября 2018, 13:37

      Все к этому и шло. срочно нужно отменять лимит на легов. а то только за счет паспорта люди имеют такие контракты. так и дальше будут вы.боватся на народ. они ж ведь находятся выше рангов обычных людей. футболёры с российским паспортом

      3
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      Рейтинг: +555

      avera 9 октября 2018, 13:36

      Интересно,а в колониях есть футбольные команды?

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 9 октября 2018, 13:21

      " закон для всех один". Спасибо, поржал.......

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 октября 2018, 13:15

      Не зря Слуцкий в свое время Мамаева из ЦСКА выгнал...

      6
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      Рейтинг: +3414

      AZ 9 октября 2018, 13:02

      ха ха ... посмотрим... Если по закону, то новые селфи должны быть на нарах

      5
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