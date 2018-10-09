Глава РФС – о Кокорине и Мамаеве: «Закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выступил с заявлением по поводу инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В понедельник, 8 октября, в СМИ появилась информация об избиении футболистами и их друзьями чиновника Дениса Пака в одной из московских кофеен.

Чуть позже стало известно, что незадолго до происшествия в кафе Кокорин и Мамаев со своей компанией напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание футболистам по поводу того, что они пинали автомобили и облокачивались на них.

«Прежде всего хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание. Уверен, что МВД проведeт компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего. Такие случаи бросают тень на наш футбол. РФС, наша сборная старались сделать всe, чтобы заслужить уважение и любовь болельщиков. На каждой нашей игре мы видим забитые стадионы, чувствуем поддержку людей. Мы знаем, что сейчас в сборной собраны достойные игроки. Мы очень внимательно подходим к отбору в команду, нам нужны не только отличные спортсмены, но и люди, разделяющие наши ценности. Они любят футбол, настоящие профессионалы, уважают болельщиков, занимаются благотворительностью. При этом члены сборной — живые люди, могут пойти куда-то отдохнуть, но понимают, что имеют публичный статус, что за ними следят миллионы, что на них равняются дети», – сказал Алаев.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева