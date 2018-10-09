Лунев тренируется индивидуально. Остальные игроки сборной России занимаются в общей группе

Cборная России продолжает подготовку к матчам Лиги наций с Турцией и Швецией.

В сегодняшней тренировке не принял участие голкипер Андрей Лунев, который занимался индивидуально из-за спазма мышц бедра. Все остальные футболисты тренировались в общей группе.

Ранее из расположения команды отбыл полузащитник Александр Ерохин.

Встреча Россия – Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде. Игра Россия – Турция пройдет в Сочи 14 числа.