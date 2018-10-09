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    Какой вы футболист?

    Лунев тренируется индивидуально. Остальные игроки сборной России занимаются в общей группе

    Cборная России продолжает подготовку к матчам Лиги наций с Турцией и Швецией.

    В сегодняшней тренировке не принял участие голкипер Андрей Лунев, который занимался индивидуально из-за спазма мышц бедра. Все остальные футболисты тренировались в общей группе.

    Ранее из расположения команды отбыл полузащитник Александр Ерохин.

    Встреча Россия – Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде. Игра Россия – Турция пройдет в Сочи 14 числа.

    Источник: Спорт-Экспресс

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    09.10.2018 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 15:47

      Отдыхай пока Андрюха. В Зенита много впереди важных матчей.

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