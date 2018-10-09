Губернатор Волгоградской области подарил «Ротору» новый автобус

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдержал данное слово, подарив «Ротору» новый автобус.

«Наконец-то на последней игре я увидел контур команды. И, если так продолжится и дальше, то большая часть футболистов, которые сегодня играют, имеют шанс остаться в «Роторе» и в дальнейшем.

У нас между прочим много желающих попасть в команду. Но я лично вижу ее, состоящую из местных ребят. У нас нет задачи набрать просто сильных игроков извне. Мы хотим воспитать в своих командный дух», – сказал Бочаров.

В текущем сезоне «Ротор» после 15 туров занимает 15 место в турнирной таблице первенства ФНЛ. Ранее стало известно, что тренерский штаб клуба пополнил Олег Веретенников.