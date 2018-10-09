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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губернатор Волгоградской области подарил «Ротору» новый автобус

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдержал данное слово, подарив «Ротору» новый автобус.

    «Наконец-то на последней игре я увидел контур команды. И, если так продолжится и дальше, то большая часть футболистов, которые сегодня играют, имеют шанс остаться в «Роторе» и в дальнейшем.

    У нас между прочим много желающих попасть в команду. Но я лично вижу ее, состоящую из местных ребят. У нас нет задачи набрать просто сильных игроков извне. Мы хотим воспитать в своих командный дух», – сказал Бочаров.

    В текущем сезоне «Ротор» после 15 туров занимает 15 место в турнирной таблице первенства ФНЛ. Ранее стало известно, что тренерский штаб клуба пополнил Олег Веретенников.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    09.10.2018 10:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 17 октября 2018, 20:45

      на народные деньги он его купил.

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      Рейтинг: +799

      амани 12 октября 2018, 22:21

      с барского плеча........как собаке кость кинул.....тьфу...... мрази, ненавижу чинуш...Бомбардир, ты специально портишь настроение людям, напоминая
      о грабителях страны?!!! Автобус и помогать команде, это хорошо, но зачем преподносить это как его личная заслуга?......я уверен , что лично он , даже ту кость собаке не кинул...

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:09

      Такого даже у Реала нет.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 октября 2018, 11:35

      Как-будто за свой счет купил...Ну хоть так и то хлеб...

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > KOLBIS 9 октября 2018, 12:04

      Нет, просто чует, что его алкаша не выберут) вот и дудонит всем подряд, у нас стадион ходят 30 тыс, и это фнл) представь какую поддержку он заимеет если вовремя проснуться перед его величеством -футбол

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 9 октября 2018, 11:05

      А еще Андрюша, ты пид@р, скоро выборы и ты петух очко лизать начал всем, расскажи как ты недавно, дня два назад чинушам подарил 120 новых Нив? А сколько у тебя машинок элитных? 60да? Чм# ты, а не губер и алкаш. Ротору кстати еще и бензин купи, а то на воде, пустой он много не проедит.

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