Веретенников вернулся в «Ротор»

Бывший футболист и главный тренер «Ротора» Олег Веретенников вошел в тренерский штаб Роберта Евдокимова в волгоградском клубе.

«Честно признаюсь: для меня эта новость о возвращении в «Ротор» такая же неожиданная, как и для вас, журналистов. Да, я тесно общался с Евдокимовым, находился в постоянном контакте с командой, но такого развития событий не ожидал. Поэтому пока не скажу вам, в какой должности я буду работать.

Конечно же, я рад тому, что возвращаюсь в родную команду. И постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал губернатор.

У «Ротора» наконец-то появился свой стадион, да еще какой шикарный. Есть отличное поле «Зенита» для тренировок. Да, конечно, еще не хватает своей базы, но, уверен, все будет. И победы будут.

Команда семь туров не проигрывает, ничьи – это тоже очки в копилку, и в плотной таблице достаточно нескольких побед, чтобы «Ротор» поднялся вверх. И мы обязательно поднимемся!» – сказал Веретенников.

Последним местом работы бывшего форварда был казахстанский «Тобол».