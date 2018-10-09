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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Веретенников вернулся в «Ротор»

    Бывший футболист и главный тренер «Ротора» Олег Веретенников вошел в тренерский штаб Роберта Евдокимова в волгоградском клубе.

    «Честно признаюсь: для меня эта новость о возвращении в «Ротор» такая же неожиданная, как и для вас, журналистов. Да, я тесно общался с Евдокимовым, находился в постоянном контакте с командой, но такого развития событий не ожидал. Поэтому пока не скажу вам, в какой должности я буду работать.

    Конечно же, я рад тому, что возвращаюсь в родную команду. И постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал губернатор.

    У «Ротора» наконец-то появился свой стадион, да еще какой шикарный. Есть отличное поле «Зенита» для тренировок. Да, конечно, еще не хватает своей базы, но, уверен, все будет. И победы будут.

    Команда семь туров не проигрывает, ничьи – это тоже очки в копилку, и в плотной таблице достаточно нескольких побед, чтобы «Ротор» поднялся вверх. И мы обязательно поднимемся!» – сказал Веретенников.

    Последним местом работы бывшего форварда был казахстанский «Тобол».

    Источник: «Комсомольская правда»

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    09.10.2018 09:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 9 октября 2018, 17:33

      #Верю в РОТОР

      0
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 9 октября 2018, 11:06

      Президентом надо, лучший нападающий!!!

      1
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      Рейтинг: +301

      23igkra 9 октября 2018, 10:08

      Батя вернулся!

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