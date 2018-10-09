Манчини: «Планировал сыграть с Украиной и Польшей разными составами из-за плохой формы игроков»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, как он планирует использовать ротацию состава в двух предстоящих играх в октябре.

«Еще месяц назад я планировал сыграть в этих матчах разными составами. В сентябре игроки сборной Италии еще не набрали нужных игровых кондиций, а ведь эти два матча разделены всего 72 часами.

Кроме того, хотелось бы избежать травм. Сейчас кондиции игроков улучшились, и я уверен, что будут и те, кто отыграет два матча за четыре дня», – приводит слова Манчини «Команда №1».

10 октября сборная Италии сыграет товарищеский матч с Украиной, а 14-го – с Польшей в Лиге наций.