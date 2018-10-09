Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Манчини: «Планировал сыграть с Украиной и Польшей разными составами из-за плохой формы игроков»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, как он планирует использовать ротацию состава в двух предстоящих играх в октябре.

    «Еще месяц назад я планировал сыграть в этих матчах разными составами. В сентябре игроки сборной Италии еще не набрали нужных игровых кондиций, а ведь эти два матча разделены всего 72 часами.

    Кроме того, хотелось бы избежать травм. Сейчас кондиции игроков улучшились, и я уверен, что будут и те, кто отыграет два матча за четыре дня», – приводит слова Манчини «Команда №1».

    10 октября сборная Италии сыграет товарищеский матч с Украиной, а 14-го – с Польшей в Лиге наций.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11