Пике: «Меня ненавидят не только в Мадриде, но и в Каталонии»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признал свою ошибку, которая привела к пропущенному голу на второй минуте матча восьмого тура испанской Примеры с «Валенсией».

«Да, я допустил голевую ошибку, но сейчас я в порядке. Многие, причем не только в Мадриде, но и в Каталонии, меня ненавидят и ждут подобных ошибок от меня. Каждый раз, когда мы пропускаем, каждый считает правильным обвинить во всем меня.

Но я все прекрасно понимаю, это часть игры. Пусть пользуются возможностью и немного порадуются», – сказал Пике.

Матч восьмого тура испанской Примеры «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 1:1.