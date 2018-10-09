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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Пике: «Меня ненавидят не только в Мадриде, но и в Каталонии»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике признал свою ошибку, которая привела к пропущенному голу на второй минуте матча восьмого тура испанской Примеры с «Валенсией».

    «Да, я допустил голевую ошибку, но сейчас я в порядке. Многие, причем не только в Мадриде, но и в Каталонии, меня ненавидят и ждут подобных ошибок от меня. Каждый раз, когда мы пропускаем, каждый считает правильным обвинить во всем меня.

    Но я все прекрасно понимаю, это часть игры. Пусть пользуются возможностью и немного порадуются», – сказал Пике.

    Матч восьмого тура испанской Примеры «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Football Espana

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    09.10.2018 08:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:38

      Пике далеко не потерянный игрок в Барселоне.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 октября 2018, 11:31

      Пике, пора тебе на пенсию.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Jenea83 9 октября 2018, 18:05

      Я так не думаю. Тогда Рамосу на пенсию можно было выходить ещё года 4 назад, ибо у него таких вот косяков пруд-пруди. Пике много перехватов делает, много отрабатывает в атаке, когда нужно. Понятно, что лучше вместо 10 перехватов, одни раз грубо не ошибиться, но сказать, что Пике лишний в команде - это неправда. Я бы дал ему пару-тройку матчей отдохнуть, пусть проветрит ноги и голову, немного почувствует конкуренцию и с новыми силами в бой. При Тата Мартино в провальный сезон Пике тоже играл просто как дрова, значительно хуже, чем сейчас, но потом при смене тренера пошёл новый сезон, новая игра и Пике был снова хорош. Это временный спад. В том, как сейчас играет команда виноват Вальверде и руководство, а игроки в значительно меньшей степени.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 октября 2018, 09:10

      А там то чего нашкодничал?

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 октября 2018, 09:09

      Нуууу на пенсию выйдешь - в колумбию переедешь

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 октября 2018, 08:54

      и в колумбии...

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