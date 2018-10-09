Тарханов: «Краснодар» способен замахнуться на многое – и в РПЛ, и в Лиге Европы»

Известный российский тренер Александр Тарханов высоко оценил перспективы «Краснодара» в текущем сезоне.

После 10-ти туров команда с юга России располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

– «Краснодар» – самая веселая команда нашего чемпионата?

– Не нравится мне такое определение. Веселить нужно в цирке, а не на футбольном поле. «Краснодар» демонстрирует яркую, качественную игру. У клуба своя философия, все заточено на атакующий футбол. Думаю, с каждым годом команда будет прибавлять. Уровень игроков там высокий, своя молодежь растет.

– Почему с уходом Смолова «Краснодар» не стал меньше забивать?

– Понимаете, когда игра выстроена, не так уж важно, кого выпускают на острие. Здесь на первый план выходят командные взаимодействия. А с этим у «Краснодара» порядок.

– Как полагаете, он уже созрел для борьбы за чемпионство?

– Конечно! С такой игрой, как в этом сезоне, «Краснодар» способен замахнуться на многое – и в чемпионате, и в Лиге Европы.