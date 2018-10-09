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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарханов: «Краснодар» способен замахнуться на многое – и в РПЛ, и в Лиге Европы»

    Известный российский тренер Александр Тарханов высоко оценил перспективы «Краснодара» в текущем сезоне.

    После 10-ти туров команда с юга России располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    – «Краснодар» – самая веселая команда нашего чемпионата?

    – Не нравится мне такое определение. Веселить нужно в цирке, а не на футбольном поле. «Краснодар» демонстрирует яркую, качественную игру. У клуба своя философия, все заточено на атакующий футбол. Думаю, с каждым годом команда будет прибавлять. Уровень игроков там высокий, своя молодежь растет.

    – Почему с уходом Смолова «Краснодар» не стал меньше забивать?

    – Понимаете, когда игра выстроена, не так уж важно, кого выпускают на острие. Здесь на первый план выходят командные взаимодействия. А с этим у «Краснодара» порядок.

    – Как полагаете, он уже созрел для борьбы за чемпионство?

    – Конечно! С такой игрой, как в этом сезоне, «Краснодар» способен замахнуться на многое – и в чемпионате, и в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2018 07:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:22

      Даже отсутствие Мамаева не скажется на игре команды.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 11:03

      Был способен, а сейчас в связи с Мамаевым, сгноят в пердив!

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 9 октября 2018, 10:23

      Краснодар красиво выиграл у Севильи, но почему то проиграл Зениту, хотя мог размазать Зенит в первом тайме

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > iuda 9 октября 2018, 11:03

      Зенит элементарно был сильнее.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 9 октября 2018, 08:37

      Правильно рассуждает Тарханов. Очень жаль, что его "ушли" из Крыльев. Игру должна делать команда а не роналды, месси и прочие единицы. И последний ЧМ это показал. Почти все команды, ставившие на лидеров, вылетели на раннем этапе.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Sviro 9 октября 2018, 09:28

      Божич лучче, будь уверен.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro > prezent2017 9 октября 2018, 12:47

      Время покажет.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 9 октября 2018, 07:51

      Чем больше сильных команд тем лучше для нашего футбола,лимит нужно изменить на 10-15,как клубы предлагают и взять лучшее из предложений Федуна.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 9 октября 2018, 07:48

      Краснодар давно машет,
      Может в этот раз не промажет...
      Галицкий правда обещал для страны
      Побеждать будут "русские" пацаны.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 октября 2018, 07:27

      Быки реально самые динамичные конкуренты Зени, вполне реально они могут претендовать на чемпионский титул.

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 9 октября 2018, 07:26

      Краснодару удачи в борьбе за чемпионство!

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 9 октября 2018, 07:12

      Конечно, эта новость не так интересна всем как прелюдийное опускание своего капитана ниже плинтуса, но это свежее в чемпионате.

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