Назаров написал новый стих про «Спартак»: «Нам нет преград – мы круче «Енисея»!»

Нам нет преград – мы круче «Енисея»!
- Сказал "поэт" и ... задавил злодея......
Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал новое стихотворение, посвященное московскому клубу.
Нам нет преград – мы круче «Енисея»!
Бойтесь теперь Иртыш и Ангара -
Реки страны моей, воды земли моей.
Вброд перейдем под громовое «Ура!».
Ах славно пробил Игнатов! И Тимофеев засадил как надо.
Счастье, что есть ребята. А у ребят кудесник есть – Фернандо.
Сегодня без сомненья в хорошем настроении
Заводы-фабрики, учреждения,
Пошла счастливая страна.
Нам нет преград! Мы бешенная сила!
Рвем всех подряд, кого не покажи,
Доблесть у нас в крови.
Слабый, как лист, дрожи,
Только живи и не снимайся – «Анжи».
Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года