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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Назаров написал новый стих про «Спартак»: «Нам нет преград – мы круче «Енисея»!»

    Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал новое стихотворение, посвященное московскому клубу.

    Нам нет преград – мы круче «Енисея»!

    Бойтесь теперь Иртыш и Ангара -

    Реки страны моей, воды земли моей.

    Вброд перейдем под громовое «Ура!».

    Ах славно пробил Игнатов! И Тимофеев засадил как надо.

    Счастье, что есть ребята. А у ребят кудесник есть – Фернандо.

    Сегодня без сомненья в хорошем настроении

    Заводы-фабрики, учреждения,

    Пошла счастливая страна.

    Нам нет преград! Мы бешенная сила!

    Рвем всех подряд, кого не покажи,

    Доблесть у нас в крови.

    Слабый, как лист, дрожи,

    Только живи и не снимайся – «Анжи».

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    Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года

    Источник: Instagram

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    09.10.2018 00:24
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 10 октября 2018, 12:57

      Нам нет преград – мы круче «Енисея»!
      - Сказал "поэт" и ... задавил злодея......

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 11:53

      Не унимается актёришко. Совсем нюх потерял.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 10 октября 2018, 00:04

      такая уйня

      разок зашло и понесло

      диванного пиита

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 9 октября 2018, 18:22

      Досочинялся за рулём.пешехода не заметил..

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 9 октября 2018, 15:45

      кухарка жжёт))) прям лауреат нобелевский))))

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      Рейтинг: +18

      УмедЛегендаАлтая 9 октября 2018, 15:06

      Стебаться, господин Назаров, легко и просто, а вот пережить с командой не лучшие времена, слабо? На первый перл болельщики промолчали, на второй начали играть желваками, а на третий могут позвать для Вас Мамаева с Кокориным, они теперь надолго без работы останутся!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 октября 2018, 14:52

      А настоящий болельщик с командой и в горе и в радости! Стыдно товарищ Назаров!

      6
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2018, 13:23

      От такого болельщика Спартаку и врагов иметь не надо.

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      Рейтинг: +3136

      m40 9 октября 2018, 11:38

      И это настоящий болельщик Спартака? У команды непростые времена. Победа над Енисеем это конечно не геройство, Спартак должен брать 3 очка. Но просто так их никто не отдаст, Анжи пример. Енисей уперся, Спартак дожал. Нормальная трудовая победа, вряд ли у кого в команде эйфория (ну кроме Игнатова и Тимофеева), наверняка уже все забыли об игре и думают о следующей. А этот актер стебает свою же команду

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 9 октября 2018, 11:34

      А как у него с ролями сейчас?????вышел на подработку что ли.....так на стишках на таких не заработать.....или решил пропиариться за счёт Спартака????

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