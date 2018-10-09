Назаров написал новый стих про «Спартак»: «Нам нет преград – мы круче «Енисея»!»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал новое стихотворение, посвященное московскому клубу.

Нам нет преград – мы круче «Енисея»!

Бойтесь теперь Иртыш и Ангара -

Реки страны моей, воды земли моей.

Вброд перейдем под громовое «Ура!».

Ах славно пробил Игнатов! И Тимофеев засадил как надо.

Счастье, что есть ребята. А у ребят кудесник есть – Фернандо.

Сегодня без сомненья в хорошем настроении

Заводы-фабрики, учреждения,

Пошла счастливая страна.

Нам нет преград! Мы бешенная сила!

Рвем всех подряд, кого не покажи,

Доблесть у нас в крови.

Слабый, как лист, дрожи,

Только живи и не снимайся – «Анжи».

text text text 8 Окт 2018 в 6:41 PDT

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