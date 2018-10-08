Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вице-президент РФС Анохин: «В отличие от Кокорина и Мамаева, игроки сборной не позволили бы себе избить человека»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал инцидент с экс-игроками сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По информации источника, футболисты в заведении общепита избили людей.

    «Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведeт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере.

    Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», – сказал функционер.

    Футболистов могут привлечь к уголовной ответственности.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 октября 2018, 21:36

      Не мешало бы разобраться во всем детально.Очень похоже на провокацию. Кто такой Пак и что он там делал?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 8 октября 2018, 20:37

      Какая уголовная ответственность им ордена надо дать за отвагу!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 20:26

      а как же смолов игрок сборной на тачке ночью гонки устроил а ? не могут подобное ?????? послушай песенку пугачихи НУ ЧТО НЕ ГОВОРИ ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 8 октября 2018, 20:18

      Интересно, что он запоёт, когда Коко вернётся в сборную?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 20:08

      Слухи дошли уже до РФС.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 19:53

      Наши сборники бабушек переводят через дорогу, им некогда чиновников по кофейням гонять...

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11