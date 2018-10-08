Вице-президент РФС Анохин: «В отличие от Кокорина и Мамаева, игроки сборной не позволили бы себе избить человека»

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал инцидент с экс-игроками сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По информации источника, футболисты в заведении общепита избили людей.

«Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведeт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере.

Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», – сказал функционер.

Футболистов могут привлечь к уголовной ответственности.