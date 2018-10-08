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    Дзюба: «Акинфеев – лучший вратарь в истории России»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал новость о завершении международной карьеры Игоря Акинфеева.

    Вратарь ЦСКА объявил о своем решении 1-го октября. Роль капитана сборной перешла к Дзюбе.

    «Если честно, я до конца не мог поверить.

    Много людей писало, чтобы прокомментировал, но я не стал ничего комментировать или писать. В небольшом шоке находился, честно говоря. До конца не могу поверить, что это произошло.

    Мне кажется, Игорь всем все доказал. В любом случае, он легенда. Может, это громко будет сказано, но он лучший вратарь в истории России так уж точно.

    За все время – наряду со Львом Яшиным. Со временем, думаю, к этому все придут, потому что он действительно внес огромный вклад – с 16 лет играть на таком высоком уровне. И по сей день он играет в Лиге чемпионов и везде, и за сборную», – сказал Дзюба.

    Напомним, команда Станислава Черчесова собралась в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций.

    Источник: Twitter

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    08.10.2018 17:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 8 октября 2018, 22:03

      Лев Яшин - святыня. А из моей памяти я бы отдал голос за Овчинникова

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 октября 2018, 20:59

      Кто видел как играет Лев Яшин,поднимите руки! Никто. Даже я не помню. Но обосрать соотечественника-святое.. Игорь,ты правильно сделал,что послал сборную с её горе-болельщиками!! Было бы ради кого.. Пусть теперь радуются второму фронту!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +8093

      nik55 > за ЦСКА с 1980г 9 октября 2018, 09:16

      если ты не видел это не означает что ни кто не видел-----я видел и могу сравнить

      0
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      Рейтинг: +659

      dim29 8 октября 2018, 20:36

      качественно приветствие отдал.Как там в армии,-разрешите быть полезным!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      FRIDAY 8 октября 2018, 20:21

      Лучший Яшин

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 20:17

      вратарь и вправду хороший но ни как не лучший в истории это сильное преувеличение

      1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 8 октября 2018, 20:08

      Тарасов подлизал Путину, дзюба - акинфееву, вратарь лучший был, есть и будет это Лев Яшин, вратарь получил золотой мяч!!! Он один в истории, а все остальные чепуха у русских.

      3
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      Рейтинг: +8093

      nik55 > BlackMurder 8 октября 2018, 20:12

      как это обьяснить тупым коням ?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 19:40

      Среди соотечественников Яшин пожалуй лучший.

      2
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      Рейтинг: +8093

      nik55 8 октября 2018, 18:49

      сравнивает с Яшиным--------ты себя полено сравни еще с Пеле

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 18:45

      Дзюба врет, чтобы в РФС не забанили.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 8 октября 2018, 18:38

      От бывшего спартаковца такие адекватные слова, спасибо Артем! Поддерживаю 100%

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