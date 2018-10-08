Дзюба: «Акинфеев – лучший вратарь в истории России»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал новость о завершении международной карьеры Игоря Акинфеева.

Вратарь ЦСКА объявил о своем решении 1-го октября. Роль капитана сборной перешла к Дзюбе.

«Если честно, я до конца не мог поверить.

Много людей писало, чтобы прокомментировал, но я не стал ничего комментировать или писать. В небольшом шоке находился, честно говоря. До конца не могу поверить, что это произошло.

Мне кажется, Игорь всем все доказал. В любом случае, он легенда. Может, это громко будет сказано, но он лучший вратарь в истории России так уж точно.

За все время – наряду со Львом Яшиным. Со временем, думаю, к этому все придут, потому что он действительно внес огромный вклад – с 16 лет играть на таком высоком уровне. И по сей день он играет в Лиге чемпионов и везде, и за сборную», – сказал Дзюба.

Напомним, команда Станислава Черчесова собралась в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций.