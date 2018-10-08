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    Какой вы футболист?

    Мбаппе: «Золотой мяч»? Почему нет?»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который забил четыре мяча в матче с «Лионом» в девятом туре французской Лиги 1 (5:0), готов побороться за «Золотой мяч» в будущем.

    «Золотой мяч»? Почему нет? Я ничего не исключаю. Я продолжу прогрессировать, играть.

    Если рано или поздно я его получу, то так тому и быть. Если не получу, то не вижу в этом проблемы», – заявил Мбаппе.

    В текущем сезоне Мбаппе провел пять матчей во французской Лиге 1, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Мбаппе − больше, чем Пеле. Он станет легендой

    Источник: FourFourTwo

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    08.10.2018 10:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 15:28

      Правильно Килиан ,играй в свое удовольствие и показывай класс и со временем "Золотой мяч" будет в твоих руках.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 октября 2018, 13:06

      Скромняга-парень))) Ты уже сейчас звездишь на уровне молодых Месси и Роналду!

      2
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 8 октября 2018, 12:40

      Почему бы и нет, но года через 3-4!!!

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      Рейтинг: +25020

      bset 8 октября 2018, 11:00

      Вообще не видно предпосылок, чтобы Мбаппе не взял золотой мяч. Вообще он выглядит как футболист, который в итоге будет лучше Месси и Роналду. Очень надеюсь, что один-два футболиста его уровня будут. А то мы так привыкли уже к соперничеству среди лучших футболистов.

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