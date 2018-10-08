Мбаппе: «Золотой мяч»? Почему нет?»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который забил четыре мяча в матче с «Лионом» в девятом туре французской Лиги 1 (5:0), готов побороться за «Золотой мяч» в будущем.

«Золотой мяч»? Почему нет? Я ничего не исключаю. Я продолжу прогрессировать, играть.

Если рано или поздно я его получу, то так тому и быть. Если не получу, то не вижу в этом проблемы», – заявил Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе провел пять матчей во французской Лиге 1, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Мбаппе − больше, чем Пеле. Он станет легендой