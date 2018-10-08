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    Победа «РБ Лейпцига» над «Нюрнбергом» стала самой крупной для команды в Бундеслиге

    Накануне состоялся матч седьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Нюрнберг». Игра завершилась со счетом 6:0.

    Для «Лейпцига» эта победа стала самой крупной в истории клуба во время выступления в Бундеслиге. Последний раз команда выигрывала с разницей в шесть мячей в феврале 2012 года в региональной лиге, обыграв «Вильгельмсхафен» со счетом 8:2.

    В текущем сезоне «РБ Лейпциг» занимает в турнирной таблице Бундеслиги второе место.

    Источник: Gracenote Live

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    08.10.2018 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 12:55

      Конечно с Боруссией трудно будет бороться за Титул но попытаться можно.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 октября 2018, 10:35

      ГДР рулит..
      Нюрнбергский инцест..

      2
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      Рейтинг: +301

      23igkra 8 октября 2018, 10:13

      Познавательно

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