Победа «РБ Лейпцига» над «Нюрнбергом» стала самой крупной для команды в Бундеслиге

Накануне состоялся матч седьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Нюрнберг». Игра завершилась со счетом 6:0.

Для «Лейпцига» эта победа стала самой крупной в истории клуба во время выступления в Бундеслиге. Последний раз команда выигрывала с разницей в шесть мячей в феврале 2012 года в региональной лиге, обыграв «Вильгельмсхафен» со счетом 8:2.

В текущем сезоне «РБ Лейпциг» занимает в турнирной таблице Бундеслиги второе место.