Божович – о назначении в «Крылья Советов»: «Я Тихонова не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы?»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что у его предшественника Андрея Тихонова еще будет шанс проявить себя на тренерской работе.

«Знаю, что Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока.

Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы?

Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Так случилось и с «Динамо», куда пришел после Кобелева. Таковы особенности нашей профессии…

Думаю, у Андрея еще обязательно будет шанс», – сказал Божович.

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