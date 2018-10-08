Божович – о назначении в «Крылья Советов»: «Я Тихонова не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы?»

БОЖОВИЧ как божья коровка для тех кто пилит бюджетные деньги !!!! ему все равно , что будет как будет наплевать!!! бабки собрал и вперед! НАСТОЯЩИЙ ПРОХОДИМЕЦ ЭКСКУРСАНТ ....... ВЫСОКИЙ ГОРОХОВЫЙ ШУТ !!! РАДУЕТ , ЧТО ЭТО НЕ ДОЛГО .............
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что у его предшественника Андрея Тихонова еще будет шанс проявить себя на тренерской работе.
«Знаю, что Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока.
Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы?
Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Так случилось и с «Динамо», куда пришел после Кобелева. Таковы особенности нашей профессии…
Думаю, у Андрея еще обязательно будет шанс», – сказал Божович.
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