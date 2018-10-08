Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Божович – о назначении в «Крылья Советов»: «Я Тихонова не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы?»

    Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что у его предшественника Андрея Тихонова еще будет шанс проявить себя на тренерской работе.

    «Знаю, что Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока.

    Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы?

    Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Так случилось и с «Динамо», куда пришел после Кобелева. Таковы особенности нашей профессии…

    Думаю, у Андрея еще обязательно будет шанс», – сказал Божович.

    Божович снова в РПЛ. Он не может без России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Вертол 8 октября 2018, 14:18

      БОЖОВИЧ как божья коровка для тех кто пилит бюджетные деньги !!!! ему все равно , что будет как будет наплевать!!! бабки собрал и вперед! НАСТОЯЩИЙ ПРОХОДИМЕЦ ЭКСКУРСАНТ ....... ВЫСОКИЙ ГОРОХОВЫЙ ШУТ !!! РАДУЕТ , ЧТО ЭТО НЕ ДОЛГО .............

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 12:42

      С появлением Миодрага КС преобразились. Могут и до ЛЕ добраться, состав позволяет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      sergey63reg > prezent2017 9 октября 2018, 08:29

      Какое преображение? Он ничего еще не сделал, с Динамиками руководил Кухлевский и то все это результат работы Тихонова... Реальную оценку можно будет давать минимум через 2-3 месяца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 8 октября 2018, 11:28

      Убийца...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 октября 2018, 10:44

      Графа нельзя трогать ..он Сам по Себе..
      Миодраг всегда на уровне.
      ну,не на Высшем,хотя...
      Спартак Божовича многое бы смог..

      "Сегодня смок ,сэр..
      -Поздравляю,Бэрримор,поздравляю.."(с)почти..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 8 октября 2018, 10:22

      Начал хорошо. Удачи в Самаре!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 октября 2018, 09:44

      Интересно на него в Спартаке посмотреть было бы, без шуток..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25020

      bset 8 октября 2018, 09:42

      Ну если он и в Самаре повторит тульское чудо.....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11