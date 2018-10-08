Червиченко: «Лапочкин? С этим игроком... извините – арбитром, «Спартак» и Лигу Европы может выиграть»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко обвинил арбитра Сергея Лапочкина в помощи красно-белым в матче с «Енисеем».

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» завершился со счетом 2:3.

– Если убрать названия, то бились абсолютно равные команды. И это несмотря на то, что сегодня их разделяет почти вся турнирная таблица. Не могу сказать, что «Спартак» сегодня заслужил победу. А главным действующим лицом сегодня, на мой взгляд, на поле был Лапочкин. Впрочем, как и обычно в матчах «Спартака».

– В хорошем смысле или в плохом?

– Даже и не знаю. Первый мяч был забит с углового – был красивым. Но ведь этого углового и в помине не было. Все видели, что мяч за лицевую линию ушел от ноги Зобнина. И углового не было. Плюс, понятно, что рефери работал по программе, постоянно обкладывая «Енисей» штрафными. А это, на сегодня, чуть ли не единственный рабочий инструмент, с помощью которого «Спартак» может забивать: либо со штрафных Фернандо, либо после его штрафных.

При этом Лапочкин сначала поставил спорный штрафной, а из него скорее придумал еще более спорный пенальти. А потом начудил и поставил такой же левый пенальти в ворота «Спартака» (смеется). А потом, по той самой программе под конец матча поставил мяч под точку Фернандо…

В принципе, Лапочкин и «Спартак» – это обычная история. С этим игроком... извините – арбитром, «Спартак» и Лигу Европы может выиграть.

– Вы считаете, что Лапочкин старается помогать «Спартаку»?

– Заметьте, не я это сказал. (Смеется). Я не утверждаю, что такова была его цель. Но лишь отмечаю игровые моменты, которые, как минимум для меня, были очень спорными. Когда на 61-й минуте Комбаров чуть не оторвал человеку ноги, судья воздержался. А за меньшие нарушения – давал игрокам «Енисея» карточки.

У меня складывается четкое мнение, что Лапочкин, как минимум, симпатизировал «Спартаку». Может быть, ему нравится Каррера – приятный парень? Или, может быть, симпатизируют друг другу?

– В нашей стране уже такое выражение звучит двусмысленно.

– Ну я в том смысле, что, может быть, он пытается помочь ему остаться на работе? (Смеется).

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