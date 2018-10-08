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    Червиченко: «Лапочкин? С этим игроком... извините – арбитром, «Спартак» и Лигу Европы может выиграть»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко обвинил арбитра Сергея Лапочкина в помощи красно-белым в матче с «Енисеем».

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» завершился со счетом 2:3.

    – Если убрать названия, то бились абсолютно равные команды. И это несмотря на то, что сегодня их разделяет почти вся турнирная таблица. Не могу сказать, что «Спартак» сегодня заслужил победу. А главным действующим лицом сегодня, на мой взгляд, на поле был Лапочкин. Впрочем, как и обычно в матчах «Спартака».

    – В хорошем смысле или в плохом?

    – Даже и не знаю. Первый мяч был забит с углового – был красивым. Но ведь этого углового и в помине не было. Все видели, что мяч за лицевую линию ушел от ноги Зобнина. И углового не было. Плюс, понятно, что рефери работал по программе, постоянно обкладывая «Енисей» штрафными. А это, на сегодня, чуть ли не единственный рабочий инструмент, с помощью которого «Спартак» может забивать: либо со штрафных Фернандо, либо после его штрафных.

    При этом Лапочкин сначала поставил спорный штрафной, а из него скорее придумал еще более спорный пенальти. А потом начудил и поставил такой же левый пенальти в ворота «Спартака» (смеется). А потом, по той самой программе под конец матча поставил мяч под точку Фернандо…

    В принципе, Лапочкин и «Спартак» – это обычная история. С этим игроком... извините – арбитром, «Спартак» и Лигу Европы может выиграть.

    – Вы считаете, что Лапочкин старается помогать «Спартаку»?

    – Заметьте, не я это сказал. (Смеется). Я не утверждаю, что такова была его цель. Но лишь отмечаю игровые моменты, которые, как минимум для меня, были очень спорными. Когда на 61-й минуте Комбаров чуть не оторвал человеку ноги, судья воздержался. А за меньшие нарушения – давал игрокам «Енисея» карточки.

    У меня складывается четкое мнение, что Лапочкин, как минимум, симпатизировал «Спартаку». Может быть, ему нравится Каррера – приятный парень? Или, может быть, симпатизируют друг другу?

    – В нашей стране уже такое выражение звучит двусмысленно.

    – Ну я в том смысле, что, может быть, он пытается помочь ему остаться на работе? (Смеется).

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: Rusfootball.info

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    08.10.2018 09:15
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 октября 2018, 00:04

      в спартаке толстый обосрался и пиз...ит сейчас на команду

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 8 октября 2018, 23:42

      Больное создание.Лапочкин как раз в наши ворота левый пенальти поставил.В 99% матчей не поставил бы никто за такое пенальти.

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      Рейтинг: +442

      spartak never die 8 октября 2018, 23:38

      Когда ты лопнешь уже,червь навозный?

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 октября 2018, 20:32

      Кажется, вся жизнь " обиженного" свелась к тому, что бы обсерать Спартак всеми возможными способами. Иначе ему не спится и не естся. А от злобы своей просто пухнет на глазах. Не получилось развалить Спаартак до конца в своё время, вот и плюётся желчью при каждом удобном случае.

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 8 октября 2018, 19:06

      это клиника.............других слов нет...

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 октября 2018, 17:55

      ахаха, Червиченко незнает как еще посильнее накинуть на Спартак. Удивляет что ему кто то верит.

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 8 октября 2018, 17:31

      Таких идиотов В России больше нет!!! Этого дурака в дурдом нужно отправить!!!

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      Рейтинг: +5893

      Павелий 8 октября 2018, 17:17

      Опять желчь из Червиченко лезет. Сколько можно. Смотрел матч целиком по Матч-Премьер. Несколько раз наоборот удивился, что больно лояльно Лапочкин судит в пользу Енисея.

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 8 октября 2018, 17:12

      лапочкин то где был не прав?Спартаку больше повезло...а все голы забиты вполне из игровых эпизодов

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      Рейтинг: +6913

      батог 8 октября 2018, 16:33

      Толстый, а ты посодействуй!!! Хоть какая то от тебя польза будет! Внукам будешь рассказывать!! Или у тебя нет?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > батог 8 октября 2018, 16:38

      какие внуки от таких плоды не бывают только черви везде

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