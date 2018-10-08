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    Какой вы футболист?

    Фернандеш: «Жаль, что на матче с ЦСКА не было арбитра соответствующего уровня, это мешает всем»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш раскритиковал действия судейской бригады в матче с ЦСКА.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

    – Как вам судейство с ЦСКА?

    – Тяжелое. И это не считая не очень хорошего газона и сложного соперника. Но обсуждение работы рефери мало что изменит. Да, было много ошибок, а судейство можно и нужно улучшать в России в целом.

    – Видели, за что Эдера удалили?

    – Видимо, за опасную игру. Он поднял ногу, а Бекао сыграл головой. Но не уверен, что такое нарушение тянуло на вторую желтую карточку. Бекао раз десять нарушил правила. Так что арбитр действовал непоследовательно.

    – Что за стычка произошла между вами и Набакиным?

    – Да ничего особенного. Такое часто происходит во время матчей. Просто недопонимание. Но через две-три минуты все пришло в норму.

    – С Набакиным по-русски поговорили?

    – Нет, когда я зол, не могу говорить по-русски. Становится сложно.

    – После арбитр что-то сказал вам обоим.

    – Он попросил успокоиться, иначе отправит нас в раздевалку.

    – Он по-английски говорил?

    – Нет, по-русски. Я и так понял. Просто хотел, чтобы ко всем применялся одинаковый критерий. Жаль, что на матче между такими хорошими командами не было арбитра соответствующего уровня, это мешает всем.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.10.2018 09:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 12:34

      Судейка и впрямь был позорненький. Но есть ли в РФС лучше? Вчера один за опасную игру Эдера удалил, а другой за удар подошвой в лицо Дриусси даже нарушения не заметил. Чё творится с приходом Егорова?

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 12:32

      Конечно для судейства матч получился сложным ,накал борьбы был велик.

      4
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 8 октября 2018, 11:54

      Даже видео повторы не исправит ситуацию,если судья заинтересован топить команду то тут ничего не поделаешь.

      2
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 8 октября 2018, 11:27

      Рад что Локо победил вопреки судье.....не знаю просто судья косячил или был куплен Армейцами....но судейство просто кошмар...Боялся как бы сердечко у Палыча не прихватило от такого беспредела он человек эмоциональный....

      4
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      Рейтинг: +209

      Горький565 8 октября 2018, 10:48

      Палыч тащит! Не представляю Локомотив без Сёмина.

      5
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 8 октября 2018, 10:14

      Локомотив показал что он чемпион, просто молодцы локомотив

      4
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 октября 2018, 10:11

      Всё в соответствии и команды и судьи,один уровень - средний....

      3
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      Рейтинг: +42

      rewas 8 октября 2018, 09:30

      что за судейство в пользу ЦСКА что у нас правительство заставляет судей так судить притом Иванов там был любитель ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 8 октября 2018, 09:17

      Жаль что на матче между такими хорошими командами не было такой хорошей игры

      4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Евгений П 8 октября 2018, 09:39

      Ты сам то понял, что вякнул?

      3
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