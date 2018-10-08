Фернандеш: «Жаль, что на матче с ЦСКА не было арбитра соответствующего уровня, это мешает всем»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш раскритиковал действия судейской бригады в матче с ЦСКА.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

– Как вам судейство с ЦСКА?

– Тяжелое. И это не считая не очень хорошего газона и сложного соперника. Но обсуждение работы рефери мало что изменит. Да, было много ошибок, а судейство можно и нужно улучшать в России в целом.

– Видели, за что Эдера удалили?

– Видимо, за опасную игру. Он поднял ногу, а Бекао сыграл головой. Но не уверен, что такое нарушение тянуло на вторую желтую карточку. Бекао раз десять нарушил правила. Так что арбитр действовал непоследовательно.

– Что за стычка произошла между вами и Набакиным?

– Да ничего особенного. Такое часто происходит во время матчей. Просто недопонимание. Но через две-три минуты все пришло в норму.

– С Набакиным по-русски поговорили?

– Нет, когда я зол, не могу говорить по-русски. Становится сложно.

– После арбитр что-то сказал вам обоим.

– Он попросил успокоиться, иначе отправит нас в раздевалку.

– Он по-английски говорил?

– Нет, по-русски. Я и так понял. Просто хотел, чтобы ко всем применялся одинаковый критерий. Жаль, что на матче между такими хорошими командами не было арбитра соответствующего уровня, это мешает всем.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА