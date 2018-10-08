Хусаинов: «В России арбитры проявляют симпатии к отдельным клубам и игрокам»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным в матче 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак».

«Я уже поднимал вопрос о том, что представители наших клубов, оказываясь в международных матчах, страдают потому, что в нашем чемпионате с молчаливого согласия арбитрами… проявляются симпатии что ли? Симпатии в отношении как отдельных игроков, так и в отношении некоторых клубов. Тем самым арбитры фактически оказывают им медвежью услугу. Ведь потом, по факту, уже через две недели окажутся в совсем другой реальности. В мире, где футболом правит закон, а не какие-то личностные отношения.

Игровой эпизод в начале второго тайма, когда вратарь «Спартака» Максименко сыграл чисто в мяч и выбил его. Для судьи это была открытая игровая ситуация. Скученности игроков не было. Арбитр, посчитал что было, однако, нарушение. И назначает штрафной, хоть голкипер и сыграл в мяч. И тут возникает вопрос: если ты определил, что вратарь нарушил правила игры, где же дисциплинарные санкции?

По пенальти в ворота «Енисея»: назначен штрафной удар, расстояние до стенки девять метров. Понятно, что игроки выпрыгивают. Но принявший на себя удар игрок в прыжке – его руки были прижаты к туловищу. Он не поднимал их вверх, не выносил их в стороны. Он повернулся боком, а мяч попал в руки. Уточню: скорость полета современного мяча легко превосходит 100 км/ч. И расстояние до стенки мяч пролетит менее чем за 0,3 секунды. А это означает, что он долетит до игрока быстрее, чем футболист это банально осознает, и тем более – успеет на него как-то среагировать или что-то подставить.

Если эту игровую ситуацию повернуть в другую сторону. В другие ворота эту ситуацию перевернуть, да еще и до кучи в Москве. Нас ведь специально учат: с близкого расстояния, до девяти метров включительно человек на сильный удар просто не в состоянии из-за своей физиологии сознательно среагировать. Максимум – рефлекторно отвернуться. Если игрок поднимает руки вверх, либо расставляет их в стороны – он делает это осознано, ведь он так увеличивает площадь обороны ворот. И в этом случае да, санкции были бы оправданы. Но тут, считаю, назначение пенальти было ошибочным решением. Но что интересно: уже в этой ситуации судья определил игру рукой, и уже вынес дисциплинарное нарушение. Но ведь умысла то не было? Это ведь мяч попал в руки.

Второй пенальти в ворота «Спартака». Очень смелое решение и абсолютно верное. И сам пенальти, и дисциплинарные санкции назначены совершенно верно. И последний, решающий гол. Да, конечно, намного проще все это просматривать с помощью множества телекамер и повторов. Тут, на мой взгляд, присутствует ошибка ассистента», – сказал Хусаинов.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» завершился со счетом 2:3.