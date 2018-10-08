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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хусаинов: «В России арбитры проявляют симпатии к отдельным клубам и игрокам»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным в матче 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей»«Спартак».

    «Я уже поднимал вопрос о том, что представители наших клубов, оказываясь в международных матчах, страдают потому, что в нашем чемпионате с молчаливого согласия арбитрами… проявляются симпатии что ли? Симпатии в отношении как отдельных игроков, так и в отношении некоторых клубов. Тем самым арбитры фактически оказывают им медвежью услугу. Ведь потом, по факту, уже через две недели окажутся в совсем другой реальности. В мире, где футболом правит закон, а не какие-то личностные отношения.

    Игровой эпизод в начале второго тайма, когда вратарь «Спартака» Максименко сыграл чисто в мяч и выбил его. Для судьи это была открытая игровая ситуация. Скученности игроков не было. Арбитр, посчитал что было, однако, нарушение. И назначает штрафной, хоть голкипер и сыграл в мяч. И тут возникает вопрос: если ты определил, что вратарь нарушил правила игры, где же дисциплинарные санкции?

    По пенальти в ворота «Енисея»: назначен штрафной удар, расстояние до стенки девять метров. Понятно, что игроки выпрыгивают. Но принявший на себя удар игрок в прыжке – его руки были прижаты к туловищу. Он не поднимал их вверх, не выносил их в стороны. Он повернулся боком, а мяч попал в руки. Уточню: скорость полета современного мяча легко превосходит 100 км/ч. И расстояние до стенки мяч пролетит менее чем за 0,3 секунды. А это означает, что он долетит до игрока быстрее, чем футболист это банально осознает, и тем более – успеет на него как-то среагировать или что-то подставить.

    Если эту игровую ситуацию повернуть в другую сторону. В другие ворота эту ситуацию перевернуть, да еще и до кучи в Москве. Нас ведь специально учат: с близкого расстояния, до девяти метров включительно человек на сильный удар просто не в состоянии из-за своей физиологии сознательно среагировать. Максимум – рефлекторно отвернуться. Если игрок поднимает руки вверх, либо расставляет их в стороны – он делает это осознано, ведь он так увеличивает площадь обороны ворот. И в этом случае да, санкции были бы оправданы. Но тут, считаю, назначение пенальти было ошибочным решением. Но что интересно: уже в этой ситуации судья определил игру рукой, и уже вынес дисциплинарное нарушение. Но ведь умысла то не было? Это ведь мяч попал в руки.

    Второй пенальти в ворота «Спартака». Очень смелое решение и абсолютно верное. И сам пенальти, и дисциплинарные санкции назначены совершенно верно. И последний, решающий гол. Да, конечно, намного проще все это просматривать с помощью множества телекамер и повторов. Тут, на мой взгляд, присутствует ошибка ассистента», – сказал Хусаинов.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» завершился со счетом 2:3.

    Источник: Rusfootball.info

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    08.10.2018 07:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +934

      Krics 8 октября 2018, 21:30

      Обычно, люди судят в меру своей испорчености. Хусаинов о своем стиле работы высказался. Самокритика - это , что то новое, совесть мучает?...

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 октября 2018, 18:01

      Странные обвинения Хусаинова. Игрок в стенке отбивает мяч локтем который (как видно на повторе) движется в сторону мяча - судья может поставить пенальти.
      В ворота Спартака пенальти был тоже, спору нет.
      Гол победный засчитан правильно так,как никагого офсайда там нет (на повторе все видно).

      И вот после таких вот экспертов все начинают искать какие то заговоры.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 октября 2018, 17:34

      Мысль Хусаинова подтверждает статистика.
      У коней есть целых пять судей, при которых цдк постоянно выигрывает:
      1. Москалёв- 100% (матчей при его судействе закончились в пользу ЦСКА).
      2. Левников - 92,5%
      3. Еськов- 79,1%
      4. Мешков- 74,7%
      5. Безбородов- самый низкооплачиваемы Гинером судья- только 67,4%.
      Зенит на судьях экономит и купил только троих:
      1. Вилков- 80,5 %
      2. Турбин- 80%
      3. Карасев (видимо, слишком много просит))))- 62.;%
      2-х судей позволили иметь проводницам.
      1. Галимов - 88,9% матчей при его судействе закончились в пользу Локо.
      2. Сергей Иванов- 75%
      По одному у Спартака и Краснодара. Но у Краснодара честнее- будучи купленным, он не перепродается.
      100% матчей при судействе Матюнина выиграли доярки.
      При Лапочнкине Спартак выиграл только 81,9% матчей.
      )))))

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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 октября 2018, 16:33

      Разбор сделан с проявлением симпатии к определённой команде,

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 октября 2018, 16:21

      Советую Хусаинову евро лигу посмотреть.Нас ведь по ней и Лиге Чемпионов равняют.Так в 90 случаев из 100, такие пенальти как в ворота Енисея, очень даже ставят, так как при ударе Дукалич разворачивался вместе с движением рукой.О какой прижатой клешне он может говорить.Тут пенальти вообще назначают только за то, что лицо прикрывал, а Дукалич лицо не прикрывал.Он уменьшил площадь попадания мяча в ворота за счёт вытянутой в сторону руки.Даже не прижатой. Пеналь сто процентный.
      В случае с последним мячом вообще смеяться можно.Подставился Зе, не подставился, не важно.Нарушение было.Игрок Енисей практически лёг на него.Только подушки с одеялом для полной картины не хватало.Не знание законов ни когда не помогало в суде подсудимому.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 15:02

      давай начнём с твоих симпатий за всю твою свистульскую карьеру . Да там куча очень даже гора

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 октября 2018, 14:17

      Не знаю какие повторы смотрел Хусаинов, но по фактам:
      1. Максименко сыграл в мяч, штрафного и близко не было;
      2.Игрок Енисея отбивал мяч локтем )движение в сторону мяча -было)
      3. Пенальти в сотрону Спартака - правильный.
      4. Ближе Адриано к своим воротам был игрок Енисея у ближней штанги.
      Вот такой у нас был арбитр - Хусаинов.

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      Рейтинг: +8093

      nik55 8 октября 2018, 12:50

      Хусаинов----какие у тебя были симпатии ?

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 12:14

      О симпатии Лапочкина к Спартаку в этом матче не может быть и речи.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 12:05

      Игра рукой, мяч попал в руку, естественное положение руки ( ну а как же, все знают биомеханику ) Дукалич в прыжке развернул корпус и движением плеча и локтевого сустава сделал движение в сторону, отбив мяч. Умышленно он это сделал, рефлекторно ли, но это была игра рукой и пенальти, что и признают в ДСИ. Не делай он движения плечом и локтем, оставь его прижатым к корпусу и мяч попал бы в руку по правилам пенальти нет. Но иные судьи и в этом случае могут поставить пенальти...

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