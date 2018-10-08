Тарханов: «В прошлом сезоне аргентинцы «Зениту» больше мешали, сейчас реально помогают»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру аргентинцев в «Зените» в текущем чемпионате.

Матч 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.

– Как всегда хорош был Дзюба. В порядке и Дриусси, отдавший две голевые, и Паредес. Если в прошлом сезоне аргентинцы «Зениту» больше мешали, то сейчас реально помогают. Тут все от тренера зависит. Наверное, требования Семака им ближе чем то, что предлагал Манчини.

– Карточек у Паредеса многовато.

– Позиция такая. Хотя он здорово поддерживает атаку, в основном-то действует в опорной зоне. А игрок жесткий, неуступчивый. Иногда в единоборствах перегибает палку.