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    Какой вы футболист?

    Тарханов: «В прошлом сезоне аргентинцы «Зениту» больше мешали, сейчас реально помогают»

    Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру аргентинцев в «Зените» в текущем чемпионате.

    Матч 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.

    – Как всегда хорош был Дзюба. В порядке и Дриусси, отдавший две голевые, и Паредес. Если в прошлом сезоне аргентинцы «Зениту» больше мешали, то сейчас реально помогают. Тут все от тренера зависит. Наверное, требования Семака им ближе чем то, что предлагал Манчини.

    – Карточек у Паредеса многовато.

    – Позиция такая. Хотя он здорово поддерживает атаку, в основном-то действует в опорной зоне. А игрок жесткий, неуступчивый. Иногда в единоборствах перегибает палку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2018 07:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 8 октября 2018, 17:15

      Вот такие они горячие аргентинские парни.
      Паредес опорник, для его позиции 4 карточки в 10 матчах - норма.

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 12:06

      Тарханов прав.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 09:27

      В прошлом году больше всех Манчини мешал со своими закидонами, записками и решениями. При Семаке есть единый коллектив и команда как и необходимый микроклимат во взаимоотношениях. А сыгранность, взаимопонимание на поле дело времени.

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      Рейтинг: +215

      iuda 8 октября 2018, 09:05

      Приближается зима, когда у аргентосов сносит крышу

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 октября 2018, 08:55

      Рука Семака наводит порядок...

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