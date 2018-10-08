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    Адиев: «Ахмат» гнет свою линию и не дает оппоненту играть»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назвал закономерным исход ничейного матча с «Ахматом» в 10 туре РПЛ.

    «Сложная игра со сложным, специфическим соперником, который гнет свою линию и не дает оппоненту играть. Ожидали такую игру.

    Думаю, «Ахмат» больше владел территориальным преимуществом – мы к таким вещам относимся нормально. У нас были зоны, старались играть через них. Наверное, не все нам удавалось, не удалось реализовать моменты.

    У «Ахмата» были позиционные атаки, но и они не забили. Во втором тайме «Ахмат» пошел в атаку еще большими силами, больше давил. Но мы имели шансы во время быстрых контратак.

    Возможно, посмотрев повтор матча, я поменяю мнение, но сейчас считаю, что ничейный исход закономерен», – сказал Адиев.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Анжи» завершился со счетом 0:0. Грозненцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 очками, а махачкалинцы идут на 13 строчке с 10 очками.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.10.2018 06:17
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