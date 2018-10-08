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    Черышев – о ничьей с «Барселоной»: «Мы хотели выиграть»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат мача 8-го тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Российский хавбек вышел на замену на 12-й минуте и провел на поле весь оставшийся матч.

    «Мы должны вынести положительные моменты из этой игры. Забить «Барселоне» – это всегда положительный момент. Мы хотели выиграть, но мы знаем, кто за них играет.

    Мы провели большой матч, у нас были шансы на победу, но они не принесли нам многого. Нужно вынести положительное», – сказал Черышев.

    «Валенсия» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Marca

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    08.10.2018 01:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 октября 2018, 06:24

      Да

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