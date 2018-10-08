Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат мача 8-го тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Российский хавбек вышел на замену на 12-й минуте и провел на поле весь оставшийся матч.

«Мы должны вынести положительные моменты из этой игры. Забить «Барселоне» – это всегда положительный момент. Мы хотели выиграть, но мы знаем, кто за них играет.

Мы провели большой матч, у нас были шансы на победу, но они не принесли нам многого. Нужно вынести положительное», – сказал Черышев.

«Валенсия» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.