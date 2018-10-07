Геркус: «Хеведес? В матче с ЦСКА сработал наш трансфер. Еще и голы забивает»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«А что судейство? Человек поплыл! Сложная игра. Комментировать судейство не хочу.

Очень важная победа. Вы видите, как мы играем и на каком месте находимся. В матче с ЦСКА сработал наш трансфер. Еще и голы забивает. Все замечательно. Новые эмоции вдохнули в команду. Мы выиграли одну игру на эмоциях, вдесятером. Вернули себе уважение», – сказал Геркус.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА