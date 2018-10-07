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    Какой вы футболист?

    Геркус: «Хеведес? В матче с ЦСКА сработал наш трансфер. Еще и голы забивает»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «А что судейство? Человек поплыл! Сложная игра. Комментировать судейство не хочу.

    Очень важная победа. Вы видите, как мы играем и на каком месте находимся. В матче с ЦСКА сработал наш трансфер. Еще и голы забивает. Все замечательно. Новые эмоции вдохнули в команду. Мы выиграли одну игру на эмоциях, вдесятером. Вернули себе уважение», – сказал Геркус.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 23:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 8 октября 2018, 18:07

      Юморист этот Геркус. Было бы за что хвалить Хеведеса. Все видели как он играл против фаворита лиги Зенита, а тут забил молодежи армейцев и сразу же супертрансфер

      -1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 10:54

      Для Хеведеса это был пожалуй лучший матч.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 23:43

      Это только одна игра, а их уже было больше десятка и иных. Поэтому после перерыва ещё будут игры и будет возможность посмотреть и поговорить по ваш трансфер.

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