Гвардиола: «Незабитый пенальти? У Мареза хватило смелости, чтобы вызваться пробить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). В концовке встречи полузащитник Рияд Марез не реализовал пенальти в ворота мерсисайдцев.

«У него хватило смелости и размера яиц, чтобы пробить пенальти. На тренировках он исполняет их идеально, но порой случается и такое.

Штатный исполнитель пенальти – Агуэро, но его не было на поле. Мы хорошо сыграли. Если вы хотите анализировать результат, то он нормальный. В прошлом году мы проиграли здесь, в этом сыграли вничью. Может, выиграем в следующем», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице с 20-ю очками.