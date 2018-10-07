Гвардиола: «Незабитый пенальти? У Мареза хватило смелости, чтобы вызваться пробить»

Сити провёл просто образцовый матч, и, наверное, всё же наиграл на минимальную победу. Думаю, что этого Пеп и ждал, но Марез.... Тренировки? Нуу-у... при чём тут тренировки, есть оф. статистика, по которой Марез не забил 3 из 5 последних пенальти, теперь уже 4 из 6. На поле были Сильва, Фернандиньо, боже, да кто угодно, только не он.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). В концовке встречи полузащитник Рияд Марез не реализовал пенальти в ворота мерсисайдцев.
«У него хватило смелости и размера яиц, чтобы пробить пенальти. На тренировках он исполняет их идеально, но порой случается и такое.
Штатный исполнитель пенальти – Агуэро, но его не было на поле. Мы хорошо сыграли. Если вы хотите анализировать результат, то он нормальный. В прошлом году мы проиграли здесь, в этом сыграли вничью. Может, выиграем в следующем», – сказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице с 20-ю очками.