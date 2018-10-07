Гончаренко: «Не могу сказать, что проиграли «Локомотиву» заслуженно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Думаю, «Локомотив» был умнее. Не спешил в атаку, ждал нашу ошибку, мы ее и совершили. Не могу сказать, что заслуженно проиграли.

«Локомотив» сильнее закрылся после удаления, но мы не нашли вариант, чтобы выйти на ударную позицию. Работа, которую мы проделали за последние месяцы – это шаг вперед, и не надо фокусироваться на отдельном поражении или отдельном эпизоде», – сказал Гончаренко.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА