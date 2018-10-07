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    Какой вы футболист?

    Гончаренко: «Не могу сказать, что проиграли «Локомотиву» заслуженно»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

    «Думаю, «Локомотив» был умнее. Не спешил в атаку, ждал нашу ошибку, мы ее и совершили. Не могу сказать, что заслуженно проиграли.

    «Локомотив» сильнее закрылся после удаления, но мы не нашли вариант, чтобы выйти на ударную позицию. Работа, которую мы проделали за последние месяцы – это шаг вперед, и не надо фокусироваться на отдельном поражении или отдельном эпизоде», – сказал Гончаренко.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 21:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 октября 2018, 16:51

      После победы над Реалом, любой проигрыш в РПЛ будем считать не заслуженным.
      Ну а в остальном он всё нормально сказал.

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      Рейтинг: +982

      O-Z 8 октября 2018, 10:50

      Не заслуженно??!! Ты матч смотрел Виктор?! Не скромничай!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 октября 2018, 00:46

      Вполне заслуженно, Локо был солиднее. У ЦСКА Влашич и Фернандо показали понимание футбола. Остальные пассажиры.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 октября 2018, 23:43

      Тебе это придется часто говорить теперь, запиши на телефон

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 22:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      судьба во истину несправедлива.... выиграть у великого Реала и проиграть никчемному локо......одни контрасты....,вопли,возгласы,эмоции и ярость.....

      -4
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > 84aivengo 8 октября 2018, 06:55

      Великий Реал сейчас всем летит 4 игры подрятюююа с Армейцами так и вторым составом наполовину играл....так что особо не заострял на этой игре внимание

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 7 октября 2018, 22:05

      Всё таки после Реала ещё не полностью восстановились.

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      Рейтинг: +12

      Serious 060 7 октября 2018, 22:05

      На удивление Цска с таким составом не плохую игру показывает, что заслуживает уважения. Но Локо по делу проиграли.

      -1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 7 октября 2018, 21:58

      Так же как и нельзя сказать, что заслужено у Реала выиграли..

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > AHTUNGBOL 7 октября 2018, 22:02

      Вот знаешь что скажу тебе, беда Реала в том, что ни Рамоса ни Бэйла не было в составе. Это их проблемы как говорится. Не взяли их, вина на ком правильно тренере Реала. А то что повезло, в футболе порой и фартит. Так что ЦСКА заслуженно победил в том матче!

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > EcioAuditore 7 октября 2018, 23:46

      Слушай, ты только не обижайся, тебе сколько лет? Хотя, разницы нет, ты рассуждаешь как недалекий человек, при чем не обязательно в футболе, хотя бы на примере твоего высказывания о том, что повезло и вывод, что победа заслуженная, это как бл.ть??

      -1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > AHTUNGBOL 7 октября 2018, 23:51

      Зашёл в профиль твой, вопрос про возраст отменяется. Прочитал пару свежих комментариев, слушай ну ты типичный глор, без обид. А комментарий про советский футбол и тренеров советских, просто убил, особенно с учётом твоего года рождения..))

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > EcioAuditore 8 октября 2018, 07:05

      Дело не в Рамосе или Бейле, а в том, что недооценили соперника, думали приедут и на классе обыграют (в целом как севилья в прошлом сезоне со спартаком)

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > AHTUNGBOL 8 октября 2018, 07:13

      А что победы хоть и на фарте не заслуженные? Я считаю что каждая победа это труд футболистов и не важно как ее добыть. В таблице есть 3 очка и это самое главное

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > AHTUNGBOL 8 октября 2018, 07:14

      А что тебе не нравиться в моем возрасте, я историк по образованию. А все великие тренера особенно в советское время я более чем уверен без мата не обходились, потому что это доходчивее

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