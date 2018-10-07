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    Какой вы футболист?

    Мусаев – о поражении от «Зенита»: «Главная причина – не хватило свежести»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о поражении от «Зенита» (1:2) в матче 10-го тура РПЛ.

    «Считаю основной причиной поражения то, что нам не хватило свежести. В первом тайме был ряд моментов и у нас, и у «Зенита». Во втором тайме петербуржцам удачно выдалось начало, когда они забили два мяча.

    Почему не сделали замены раньше? Задним числом легко рассуждать, но на тот момент была уверенность в в тех футболистах, которые находились на поле», – передает слова Мусаева корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    У «Зенита» классное предматчевое шоу. Но можно лучше

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 19:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 октября 2018, 19:48


      " Никуда не денешься, так к себе манит
      Колдовское озеро, золотой МАГНИТ. "(С)почти..

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 7 октября 2018, 19:49

      Да без тебя все знают ,что Серожа продал Магнит..

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 7 октября 2018, 19:50

      И чё?
      А пошутить,а в рифму?))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 7 октября 2018, 19:50

      Спи ты.. уже в рифму..

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      Рейтинг: +7850

      BarStep > shinnik 7 октября 2018, 20:17

      Бухнул чтоль? Сам с собой в шахматы играешь...

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > BarStep 7 октября 2018, 20:43

      не,не пью..
      просто экстраполяция ответов ...

      Ты в списке продолжений..)
      Молодчинка..))

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      Рейтинг: +11239

      knikos 7 октября 2018, 19:20

      Ну-ну , как будто зенитовцы месяц , как минимум, балду гоняли на пляже в Крыму и не играли в четверг тяжелейший матч . Надо что-то другое в качестве отмазки предъявить . Например : " Зенит на морально -волевых превзошёл нашу команду" Ну или что-то в этом роде . Тебя , как тренера , уважаем , спору нет , но не стоит опускаться до уровня недотренеров , которые всегда отмазки на стороне ищут.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > knikos 7 октября 2018, 19:31

      С точи зрения тренера, этот проигрыш получился именно по этому. Если вы с дивана видите причину в другом, тогда милости просим на место Мусаева и мы будем посмотреть.

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      Рейтинг: +11239

      knikos > Retiremen_VMF 7 октября 2018, 19:55

      Я вижу причину в том , что Зенит несмотря на очевидный игровой спад и тяжелейшую игру в четверг , а также явно в режиме недостатка игроцкой свежести , всё-таки нашёл в себе резервы и выиграл матч . Настроился и выиграл ! Через "не могу" !!! И все , кто смотрел матч , это видели . А Мусаев - очень хороший тренер , но его команда не всесильна и сегодня проиграла тому , кто был лучше по игре . Так мож об этом и надо говорить ?

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