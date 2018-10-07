Мусаев – о поражении от «Зенита»: «Главная причина – не хватило свежести»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о поражении от «Зенита» (1:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Считаю основной причиной поражения то, что нам не хватило свежести. В первом тайме был ряд моментов и у нас, и у «Зенита». Во втором тайме петербуржцам удачно выдалось начало, когда они забили два мяча.

Почему не сделали замены раньше? Задним числом легко рассуждать, но на тот момент была уверенность в в тех футболистах, которые находились на поле», – передает слова Мусаева корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

У «Зенита» классное предматчевое шоу. Но можно лучше