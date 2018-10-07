Пентек забил 13 из 16 голов «Дженоа» в сезоне. Поляк лидирует в гонке бомбардиров Серии А

Красавчик, если продолжит забивать в таком же темпе, что уже к декабрю может стать недосягаемым и досрочно выиграть звание лучшего снайпера Серии А. Это было бы эпично. Я такого никогда не видел. Всегда есть какая-то интрига.
«Дженоа» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии проиграл «Парме» – 1:3.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет нападающий Кшиштоф Пентек.
Форвард забил 13 из 16 голов «Дженоа» в нынешнем сезоне. 23-летний поляк на данный момент лидирует в гонке бомбардиров Серии А.
Ранее сообщалось об интересе к Пентеку со стороны «Баварии».