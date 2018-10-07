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    Пентек забил 13 из 16 голов «Дженоа» в сезоне. Поляк лидирует в гонке бомбардиров Серии А

    «Дженоа» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии проиграл «Парме» – 1:3.

    Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет нападающий Кшиштоф Пентек.

    Форвард забил 13 из 16 голов «Дженоа» в нынешнем сезоне. 23-летний поляк на данный момент лидирует в гонке бомбардиров Серии А.

    Ранее сообщалось об интересе к Пентеку со стороны «Баварии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 октября 2018, 18:00

      Красавчик, если продолжит забивать в таком же темпе, что уже к декабрю может стать недосягаемым и досрочно выиграть звание лучшего снайпера Серии А. Это было бы эпично. Я такого никогда не видел. Всегда есть какая-то интрига.

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