Жена Еременко расплакалась после дебюта Романа за «Спартак»

Жена полузащитника «Спартака» Романа Еременко Марика эмоционально отреагировала на дебют мужа в составе красно-белых. 31-летний хавбек вышел на замену в матче 10-го тура чемпионата России против «Енисея» (3:2).

«Два долгих года для моей любви. И этот день настал. Горжусь им. Он проделал огромную работу, чтобы поддерживать себя в форме. Поздравляю с дебютом!

Прости за мои слезы, это был очень эмоциональный момент», – написала Марика в инстаграме.

Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года