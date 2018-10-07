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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жена Еременко расплакалась после дебюта Романа за «Спартак»

    Жена полузащитника «Спартака» Романа Еременко Марика эмоционально отреагировала на дебют мужа в составе красно-белых. 31-летний хавбек вышел на замену в матче 10-го тура чемпионата России против «Енисея» (3:2).

    «Два долгих года для моей любви. И этот день настал. Горжусь им. Он проделал огромную работу, чтобы поддерживать себя в форме. Поздравляю с дебютом!

    Прости за мои слезы, это был очень эмоциональный момент», – написала Марика в инстаграме.

    Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.10.2018 17:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +677

      vodomut 8 октября 2018, 08:59

      спартак без слёз смотреть не возможно

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 октября 2018, 07:14

      Не плач , все будет хорошо,если не сорвется!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 октября 2018, 19:00

      Деньги пошли, бабки... Она уже 2 года старенький Порше не меняла.

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 октября 2018, 18:44

      Как бы там ни было, Рома в Спартаке и там играет.
      Армейцы нервно грызут уздечку.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Sergey Z 7 октября 2018, 20:56

      Ага.
      Сижу ржу.
      Кстати Цска в большинстве умудрился Локо помочь повыше подняться.
      До сих пор смешно ?

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Sergey Z 7 октября 2018, 21:28

      Ладно Серёг, не обижайся.
      Зря я так.В следующий раз в твоей шкуре оказаться могу.
      Сорри.

      2
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      Рейтинг: +365

      BykAs 7 октября 2018, 18:31

      Еслиб к нам в стойло вернулся, а так никакого сочувствие ,только презрение.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 7 октября 2018, 18:24

      И это она типа случайно записывала на мобильник свои эмоции...мама родная кто верит в этот бред.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 октября 2018, 18:13

      я бы тоже заплакал от потерянной на 2 года и вновь вернувшейся з/п в пару лямов евро

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 октября 2018, 18:00

      Надо Роме позавидывать, что жена поддержала и не предала - сейчас это редкость. Удачи!!!

      4
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 7 октября 2018, 17:46

      Вы чего как звери?Жена рада за мужа!И я уверен,что все это время она его поддерживала...И Рома молодец,что завязал с порошком...ее слезы,это результат их совместной работы...

      9
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > makson_klim 7 октября 2018, 18:00

      Конечно поддерживала, может и дорожки помогала делать.

      -3
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > sssrspartak 7 октября 2018, 18:06

      2 года назад вы по другому пели)

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > shikari__ 7 октября 2018, 18:25

      Как -бы там ни было, а футболист он хороший и другие клубы совсем скоро оценят этот факт по достоинству

      0
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > ribavadim 7 октября 2018, 18:48

      так это ясно было и в Рубине и ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 7 октября 2018, 17:08

      Когда поняла, что больше не будет кокса..

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > shikari__ 7 октября 2018, 17:47

      Видемо больше чем........

      1
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