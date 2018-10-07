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    РПЛ. «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью

    В матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью – 0:0.

    Махачкалинцы поднялись на 12-е место в турнирной таблице, грозненцы – на 9-е.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:0

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Садаев, 85), Гащенков, Бериша, Исмаэл, Митришев, Балай (Мбенгуе, 89).

    «Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Белла, Рабиу, Глебов (Кацаев, 86), Долгов (Ахъядов, 54), Понсе.

    Предупреждения: Гащенков, 21; Бериша, 56; Мохаммади, 64 – Новосельцев, 9; Ондуа, 45+2; Рабиу, 59; Понсе, 69; Глебов, 73.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 15:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 22:32

      Анжи - скрытый чемпион РПЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Edward52 7 октября 2018, 18:34

      Жаль будет если команда снимется с чемпионата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 октября 2018, 16:21

      Офигеть!

      0
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 7 октября 2018, 16:10

      анжи продержался в партере

      2
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 7 октября 2018, 16:04

      Худо-бедно..., главное не проиграли

      0
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