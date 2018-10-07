Анжи - скрытый чемпион РПЛ.
В матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью – 0:0.
Махачкалинцы поднялись на 12-е место в турнирной таблице, грозненцы – на 9-е.
Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:0
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Садаев, 85), Гащенков, Бериша, Исмаэл, Митришев, Балай (Мбенгуе, 89).
«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Белла, Рабиу, Глебов (Кацаев, 86), Долгов (Ахъядов, 54), Понсе.
Предупреждения: Гащенков, 21; Бериша, 56; Мохаммади, 64 – Новосельцев, 9; Ондуа, 45+2; Рабиу, 59; Понсе, 69; Глебов, 73.