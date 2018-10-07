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    АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» и вышел на третье место, Лазакетт и Обамеянг сделали по дублю

    В матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях разгромил «Фулхэм» – 5:1. Дубли сделали нападающие Александр Лаказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Канониры» набрали 18 очков и вышли на третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» – 17-й.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Фулхэм – Арсенал – 1:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лаказетт, 29; 1:1 – Шюррле, 44; 1:2 – Лаказетт, 49; 1:3 – Рэмзи, 67; 1:4 – Обамеянг, 79; 1:5 – Обамеянг, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 15:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +19

      tatarchik85 8 октября 2018, 06:44

      Молодцы! Главное продолжать в том же духе, набирать важные очки в играх с прямыми конкурентами и не терять их в играх с середняками и аутсайдерами!

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 7 октября 2018, 17:18

      Очень осторожно скажу, боясь сглазить, но вот сегодня на Арсенал было приятно смотреть, сегодня явно просматривалась игра команды

      4
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 7 октября 2018, 16:51

      Нет Озила и атака полный огонь, есть Озил и толку нет, да и Чеха косячника давно уже на лавку посадить надо, немец явно лучше

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 7 октября 2018, 16:21

      Шестая подряд победа в чемпионате.достойный ответ тем,кто не верил в Эмери.а Фулхэм смотрится очень слабо,и дорогостоящие трансферы пока не спасают дело.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 21082014 7 октября 2018, 16:48

      Пока что этот ответ промежуточный, т.к. до конца сезона ещё уйма времени, и непонятно чего ждать от канониров в Лиге Европы. При Венгере Арсенал тоже часто неплохо шёл по дистанции в чемпионате, а уже где-то ближе к середине второго круга начиналось резкое падение.

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 > Cules2013 7 октября 2018, 17:21

      Тогда озвучивать большинство суждений,предполагать,анализировать вообще не имеет здесь смысла,потому как до конца сезона ещё уйма времени.и выражать своё мнение строго только в конце мая.я говорил про конкретный отрезок.он выдался на славу.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > 21082014 7 октября 2018, 17:53

      то же считаю,что у Эмери в Арсенале получится.во всяком случае,он-наиболее оптимальная кандидатура для канониров на момент назначения.

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 7 октября 2018, 16:18

      Исправьте опечатку в загаловке у нападающего Арсенала, он не "Лазакетт"

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