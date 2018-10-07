АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» и вышел на третье место, Лазакетт и Обамеянг сделали по дублю

В матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях разгромил «Фулхэм» – 5:1. Дубли сделали нападающие Александр Лаказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Канониры» набрали 18 очков и вышли на третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» – 17-й.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Фулхэм – Арсенал – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Лаказетт, 29; 1:1 – Шюррле, 44; 1:2 – Лаказетт, 49; 1:3 – Рэмзи, 67; 1:4 – Обамеянг, 79; 1:5 – Обамеянг, 90+1.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ