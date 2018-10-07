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    Каррера: «Еременко нужно набрать форму, чтобы показать свои лучшие качества»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника Романа Еременко в матче 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2). Хавбек вышел на поле во втором тайме, это был его дебют за красно-белых.

    «Впечатление от игры Еременко? Я слежу за ним давно. Он давно находится в тренировочном процессе. Ему необходимо набрать форму, чтобы показывать свои лучшие качества», – сказал Каррера.

    Роман Еременко вернулся! Он сыграл впервые с октября 2016 года

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 15:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 22:26

      Думается много времени для обретения оптимальной формы ему не потребуется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 октября 2018, 21:53

      Роме с каждым матчем времени всё больше давать надо и думаю уже через пару тройку игр, он отблагодарит за доверие.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 7 октября 2018, 18:50

      это от тренера зависит,дай играть получишь результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 октября 2018, 17:06

      Пока форму наберет - уже и зимний перерыв наступит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 7 октября 2018, 16:49

      наберёт

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 16:07

      ... психологической устойчивости

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun 7 октября 2018, 16:00

      Форма набирается через игры. Это отмечают все игроки. Так что, Массимо, ставь Романа на игру и одной головной болью у тебя станет меньше.

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