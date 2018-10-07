Каррера: «Еременко нужно набрать форму, чтобы показать свои лучшие качества»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника Романа Еременко в матче 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2). Хавбек вышел на поле во втором тайме, это был его дебют за красно-белых.

«Впечатление от игры Еременко? Я слежу за ним давно. Он давно находится в тренировочном процессе. Ему необходимо набрать форму, чтобы показывать свои лучшие качества», – сказал Каррера.

Роман Еременко вернулся! Он сыграл впервые с октября 2016 года