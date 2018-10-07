Дзагоев: «У «Локомотива» пока не очень клеится. Надеюсь, хотя бы еще один матч клеиться не будет»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» поделился мнением о составе соперника.

«Кого выделю, кроме Смолова и Хеведеса? Подбор игроков в целом очень приличный. Отмечу братьев Антона и Алексея Миранчуков, Фернандеша.

Но пока в целом у команды не очень все клеится, и надеюсь, по крайней мере еще один матч, с нами, тоже клеиться не будет (улыбается). Потому что если железнодорожники свою игру поймают, с ними будет очень тяжело», – сказал Дзагоев.

Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.