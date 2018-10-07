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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзагоев: «У «Локомотива» пока не очень клеится. Надеюсь, хотя бы еще один матч клеиться не будет»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» поделился мнением о составе соперника.

    «Кого выделю, кроме Смолова и Хеведеса? Подбор игроков в целом очень приличный. Отмечу братьев Антона и Алексея Миранчуков, Фернандеша.

    Но пока в целом у команды не очень все клеится, и надеюсь, по крайней мере еще один матч, с нами, тоже клеиться не будет (улыбается). Потому что если железнодорожники свою игру поймают, с ними будет очень тяжело», – сказал Дзагоев.

    Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.10.2018 14:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +388

      R015RK 7 октября 2018, 23:08

      Да уж Алан, последнее время от тебя одни разговоры, а игры никакой. Самому на поле надо доказывать и показывать свой профессиональный уровень, а не надеяться на ошибку соперника.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 22:11

      Какая из команд сильней определяется в игре а не на бумаге.

      4
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 7 октября 2018, 18:42

      ...слава Богу,матч будут показывать на МАТЧ,а то смотреть Премьер на компе ---страх один. Болеем за футбол!!!

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > FaTeK1945ru 7 октября 2018, 19:32

      А оплатить 230 рублей на месяц?

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 7 октября 2018, 18:11

      Много болтаешь в последнее время. Кто бы знал как сыграла сборная, не получи ты травму? Черышев так бы и сидел на лавке? А ты бы забивал те голы? ******* не мешки ворочать.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 октября 2018, 16:31

      Только Локо только победа

      2
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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 7 октября 2018, 15:45

      всё у него наладиться

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2018, 15:44

      не волнуйся Алан геркус денег на клей //МОМЕНТ// не пожалел на этот матч

      3
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 7 октября 2018, 15:04

      Клеится... Не клеится...
      Победителя определит либо клацание армейского затвора, либо грохот железнодорожных буферов!..))

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 октября 2018, 14:52

      Локо отступать не куда.
      Будет рубка.

      3
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