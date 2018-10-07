Каррера: «С «Енисеем» играли в наш футбол. Была реакция, которая меня порадовала»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2).

Мы играли в наш футбол. Но позволяли сопернику забивать после своих ошибок. Однако в целом я доволен игрой, которую показали мои ребята. Была определенная реакция, которая меня очень порадовала.

– Впервые команда забила гол не со стандарта. Вас это радует?

– Мне все равно. Главное, что «Спартак» продолжал забивать и выигрывать.

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