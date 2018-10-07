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    Какой вы футболист?

    Каррера: «С «Енисеем» играли в наш футбол. Была реакция, которая меня порадовала»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2).

    Мы играли в наш футбол. Но позволяли сопернику забивать после своих ошибок. Однако в целом я доволен игрой, которую показали мои ребята. Была определенная реакция, которая меня очень порадовала.

    – Впервые команда забила гол не со стандарта. Вас это радует?

    – Мне все равно. Главное, что «Спартак» продолжал забивать и выигрывать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 14:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 октября 2018, 18:12

      я думаю после 2-х таких матчей вопросы о том что Каррера плохо настраивает команду и меняет игроков сняты. что с Вильяреаллом что м Енисеем игру по сути сделали замены.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2018, 18:29

      Все ждали победы, победа есть. Все ждали улучшения игры в атаке. Она стала улучшаться. Но, что мы видим, теперь видите ли многих не устраивает качество игры, дескать игра не спартаковская. Вы ребятки уж определитесь чего Вам нужно и только потом изливайте свои больные фантазии в какое-либо пространство. А то ведёте себя как бабы, которые хотят того, не зная чего. Дайте просто тренеру поработать. За..бали!

      А ребятки молодцы, с победой, отпахали очень сложный матч в четверг и сегодня играли с полной выкладкой, несмотря на короткое время восстановления между матчами, очень короткое... ведь игра была утром, т.е. по сути между играми прошло всего-то 2 с половиной дня.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 октября 2018, 17:08

      Хорошо когда игроки и тренер понимают друг друга.Главное чтобы от этого и результат был положительный.По последним двум играм видно что Спартак постепенно выбирается из игровой ямы.Отсутствие травмированных и отстранённых сказывается.Хорошо что спартаковцы начинают заново учиться взаимодействовать между собой,строить игру,чувствовать друг друга на поле.Работы ещё много...Удачи в этом сеньор Массимо и Спартак!

      3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 16:15

      Молодцы что играли на победу. Бились до последних секунд ,хотя видно было что игроки выглядят уставшими из за матчей в евро кубках.

      5
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 октября 2018, 15:28

      С победой, КБ!!!

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 октября 2018, 15:16

      Спасибо за победу! Играли через 2 дня, да еще с дальним перелетом. Молодцы!

      9
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 7 октября 2018, 15:12

      3 очка не пахнут. Ещё раз все увидели ,что сильные игроки . Не хватает главного : чётко выстроенной командной игры по всем линиям

      4
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 7 октября 2018, 15:12

      В этом чемпионате явного аутсайдера пока нет,и Зенит.и Локомотив .и ЦСКА,и конечно Спартак играют не стабильно,любая команда,находясь в низу таблицы обыграет эти команды,факт на лицо,Спартаку сегодня повезло ,из-за ошибки игрока Енисея,ну и сами они наошибались,не без этого!)))

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 октября 2018, 14:58

      ну хоть выиграли

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2018, 14:57

      Каррера наладь уж в конце концов оборону что то много пропускаем

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