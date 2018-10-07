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    Какой вы футболист?

    Еременко дебютировал за «Спартак». Это его первая игра после двухлетней дисквалификации 

    Полузащитник «Спартака» Роман Еременко вышел на поле в матче 10-го тура РПЛ против «Енисея» (2:2, второй тайм). Это дебютная игра хавбека за красно-белых и первая после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

    В последний раз Еременко выходил на поле 2 октября 2016 года в составе ЦСКА на матч с «Ростовом» (0:2).

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Енисей» – «Спартак».

    Роман Еременко вернулся! Он сыграл впервые с октября 2016 года

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 13:06
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 7 октября 2018, 17:01

      если бы не кокаин, мечта Ромки попасть в Спартак никогда бы не сбылась...))

      2
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      Рейтинг: +257

      vikrub 7 октября 2018, 16:22

      Роман принесёт ощутимую пользу Спартаку.Может быть на месте Глушакова.

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 15:26

      Для первой игры совсем не плохо. Сохранились резкость и удар.

      2
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      Рейтинг: +1361

      Taps > zigbert 7 октября 2018, 16:03

      Временный эффект от кокаина.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +257

      vikrub > Taps 7 октября 2018, 16:19

      замёрзни

      3
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      Рейтинг: +1361

      Taps 7 октября 2018, 14:58

      Привет, наркоман !

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Taps 7 октября 2018, 15:07

      Рома передал тебе Привет недоделанный!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 7 октября 2018, 15:41

      До перехода Р.Ярмоненко, ты обзывал его наркоманом, а сейчас, когда он в Спартаке, ты его пытаешься обелить.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > vladimir-7 7 октября 2018, 16:01

      Ярмоненко и Ерёменко две разные фамилии так что ты ошибся адресом . Дай инфу или комент про то что я его обзывал или просто это твои фантазии

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Полная Канистра 7 октября 2018, 16:03

      Володя фантазёр великий.
      Он жажду трофеев и престиж заменил словом деньги.Хотя в комментарии ни одного слова про деньги не было.А вот Володя лично от себя добавил.Так что такого фантазёра и весёлого человека, ещё поискать надо.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 7 октября 2018, 16:04

      Еременко он был, когда играл в ЦСКА, е теперь
      он Ярмоненко, производное от ЯРМО.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > vladimir-7 7 октября 2018, 16:11

      обида гложет тебя что он не в ЦСКА человек волен выбирать то что ему важно в жизни . Смирись уже

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 7 октября 2018, 16:14

      Ну спасибо за комплимент, а что касается денег,
      то действительно, прямо, ничего не сказано, но
      ты бы с этой девчонки (Margella) ее мысли и слова не брал,
      нужно использовать своё.

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      Рейтинг: +257

      vikrub > Taps 7 октября 2018, 16:20

      Утром ставь мозги на место,т,е,в голову.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 7 октября 2018, 16:24

      Да не гложет она, а жаль, что люди столько боролись за него,
      затратили на него свои силы, время и деньги, а он как предатель
      плюнул, растер и ушел, ну хотя бы извинился перед клубом или
      как-то высказался в СМИ и перед болельщиками.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > vladimir-7 7 октября 2018, 16:27

      ещё не вечер скажет своё

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 7 октября 2018, 18:33

      Так я своё и использовал.Не люблю носить ношеное и иметь брошенное.И вообще, хочешь сделать не замысловатый перевод, используй своё, а не пользуйся заезженными штампами.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 октября 2018, 14:43

      На уровне игры нынешнего спартака выпустите титова или Тихонова на матч с Енисеем они тоже будут не плохо смотреться ....

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      Рейтинг: +3502

      Fancyfall 7 октября 2018, 14:39

      пусть использует шанс, который ему дал Спартак.
      время покажет ценность Романа для команды

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 октября 2018, 14:37

      Два года назад я писал про коня-нюхача..... и вот такого поворота ну никак не ожидал)))

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 7 октября 2018, 14:33

      Думаю ко двору придётся.....как ниже написал Мары,,,,,уже с первых минут чувствуется в Романе уверенность...а поиграет немного и будет совсем в полном порядке...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 октября 2018, 13:55

      Рома вышел и сыграл вполне уверенно.Если уже сейчас так держится, то уверен будет и дальше прибавлять и принесёт команде ещё не мало пользы.И команда становится командой и Ерёменко проходит становление вместе с командой.

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      Рейтинг: +6913

      батог 7 октября 2018, 13:52

      Желания хоть отбавляй! Технику не пропил! Все нормально Рома!!!

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