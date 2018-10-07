Еременко дебютировал за «Спартак». Это его первая игра после двухлетней дисквалификации 

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко вышел на поле в матче 10-го тура РПЛ против «Енисея» (2:2, второй тайм). Это дебютная игра хавбека за красно-белых и первая после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

В последний раз Еременко выходил на поле 2 октября 2016 года в составе ЦСКА на матч с «Ростовом» (0:2).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Енисей» – «Спартак».

Роман Еременко вернулся! Он сыграл впервые с октября 2016 года