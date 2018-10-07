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    Рассказов, Игнатов и Ломовицкий – в основе «Спартака» на матч с «Енисеем». Еременко в запасе

    Стали известны составы «Енисея» и «Спартака» на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча команд пройдет сегодня в Красноярске и начнется в 11:30 по московскому времени.

    «Енисей»: Филиппов, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул, Комолов.

    Запасные: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Гасанов, Семакин, Гавазай, Рожков, Кутьин, Обрадович, Комков.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Фернандо, Зобнин, Ханни, Ломовицкий, Зе Луиш.

    Запасные: Ребров, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Мамин, Тимофеев, Попов, Р. Еременко, Ташаев, Самедов, Педро Роша, Луис Адриано.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    07.10.2018 10:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 21:29

      Карренра доверяет молодым.

      2
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 7 октября 2018, 12:59

      Судья крутойЛУЧШИЙ на поле

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 7 октября 2018, 12:18

      Чудак-экстрасенс подставляет ....мож чудо случится.
      Но середина проиграна и количественно и качественно. Аленичев отдал мяч экстрасенсу , не жалко , ибо кроме навесов ничего не будет . По первому тайму Только счастливый случай позволит Спартаку выиграть. Во втором , если выйдут те, кто должен быть в основе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 7 октября 2018, 12:14

      УДАЧИ СПАРТАКУ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 октября 2018, 12:07

      Чтобы страсти вокруг "Спартака" и Карреры уляглись, нужно побеждать аутсайдера с разницей в 4-5 мячей!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 октября 2018, 10:57

      Хочется видеть поскорее Рому

      0
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      Рейтинг: +7850

      BarStep 7 октября 2018, 10:53

      Красноярцам желаю продолжить тенденцию этого тура...

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 октября 2018, 10:45

      ребята вперед!!!верим ждем победы!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 октября 2018, 10:37

      Опять эксперименты? Массимо, не нужно больше одного молодого наигрывать на игре! Меняй их в течении игры хоть три! Пора очки набирать! Удачи Спартак!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > батог 7 октября 2018, 10:42

      Молодых потом заменит, выпустив креативных и опытных. Вчера так удачно Маур сделал в игре с "сороками".

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:50

      да уж вчера неивы помотали я второй тайм только концовку видел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anri1703 7 октября 2018, 10:51

      Она как раз и была самым смаком в этой игре. Забил "МЮ" первый гол и понеслось...

      5
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 7 октября 2018, 10:37

      На Еременко интересно посмотреть.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Mazai-NN 7 октября 2018, 11:22

      Если выпустят Р.Ярмолинко, то посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > klifS 7 октября 2018, 11:23

      У меня нема интернета.

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