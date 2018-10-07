Рассказов, Игнатов и Ломовицкий – в основе «Спартака» на матч с «Енисеем». Еременко в запасе

Стали известны составы «Енисея» и «Спартака» на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча команд пройдет сегодня в Красноярске и начнется в 11:30 по московскому времени.

«Енисей»: Филиппов, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул, Комолов.

Запасные: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Гасанов, Семакин, Гавазай, Рожков, Кутьин, Обрадович, Комков.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Фернандо, Зобнин, Ханни, Ломовицкий, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Мамин, Тимофеев, Попов, Р. Еременко, Ташаев, Самедов, Педро Роша, Луис Адриано.

Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!