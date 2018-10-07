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    Какой вы футболист?

    Скопинцев: «Карпин сказал забыть игру с «Оренбургом»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев дал комментарий после матча РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

    «К сожалению, допускаем вот такие осечки с командами из второго эшелона. Но нужно это перебороть, реализовывать свои моменты и набирать по три очка в матчах со всеми. Мы команда, работаем над этим вместе.

    Сейчас все идет своим чередом, играем неплохо. Будем работать над тем, чтобы исправить ситуацию и подняться выше. Думаю, «Ростов» должен идти в лидирующей группе.

    Карпин поблагодарил за игру, сказал, что теперь есть время передохнуть и со свежими мыслями вернуться и готовиться к «Локомотиву», чтобы победить. А игру с «Оренбургом» забыть, сделав выводы», — заявил Скопинцев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 10:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 7 октября 2018, 17:44

      Какая боль!... Какая боль... Оренбург - Ростсельмаш - один-ноль...

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 7 октября 2018, 17:14

      Валера...?!!

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 октября 2018, 12:37

      Карпин уже относит свою команду к первому эшелону,какое заблуждение,впереди еще много игр и где ты окажешься это большой вопрос

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:33

      Забыть можно, но результат помнить надо и делать соответствующие выводы...

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