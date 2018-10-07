Скопинцев: «Карпин сказал забыть игру с «Оренбургом»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев дал комментарий после матча РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

«К сожалению, допускаем вот такие осечки с командами из второго эшелона. Но нужно это перебороть, реализовывать свои моменты и набирать по три очка в матчах со всеми. Мы команда, работаем над этим вместе.

Сейчас все идет своим чередом, играем неплохо. Будем работать над тем, чтобы исправить ситуацию и подняться выше. Думаю, «Ростов» должен идти в лидирующей группе.

Карпин поблагодарил за игру, сказал, что теперь есть время передохнуть и со свежими мыслями вернуться и готовиться к «Локомотиву», чтобы победить. А игру с «Оренбургом» забыть, сделав выводы», — заявил Скопинцев.