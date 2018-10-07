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    Кудряшов: «Рубин играл на удержание счета в матче с «Уралом»

    Защитник «Рубина» Федор Кудряшов подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0). Казанская команда набрала 17 очков и поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице.

    «В первом тайме до гола играли хорошо, после гола отдали инициативу и второй тайм, можно сказать, уже перестали играть. Играли на удержание счета. Очень важно было выиграть сегодня, потому что все понимали важность этих очков, и слава богу, что все так закончилось.

    «Урал» не удивил: о чем говорил тренерский штаб, то мы и увидели. Достаточно много навесов и верховой борьбы, мы к этому готовились. Я считаю, что наши центральные защитники в целом справились», – сказал Кудряшов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.10.2018 09:47
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